Declaració institucional de Manresa per reclamar un servei de Rodalies digne
L'Ajuntament de la capital del Bages fa pinya per clamar que cal una resposta estructural per revertir "un dèficit històric d'inversió"
El ple de l'Ajuntament de Manresa s'ha obert amb una declaració institucional signada per tots els grups municipals menys Vox sobre el caos de Rodalies. La declaració reclama un servei "digne" i fa pinya per clamar que cal una resposta estructural per revertir "un dèficit històric d'inversió". L'alcalde Marc Aloy ha llegit la declaració que diu el següent:
El dia 18 de febrer de 2026 els grups municipals d’ERC Manresa, Junts Manresa, PSC Manresa, Fem Manresa, Impulsem Manresa i Grup Nacionalista acorden la següent declaració:
Els darrers esdeveniments viscuts al país, amb descarrilaments i xocs de trens, incidències greus a la xarxa ferroviària i el tancament puntual de carreteres principals, han posat de manifest una situació que fa temps que s’arrossega i que, en moments com els actuals, ha arribat a un punt de col·lapse que afecta directament la vida quotidiana de la ciutadania.
A Manresa, la situació del servei de la línia de la R4 ens cau com una llosa a sobre, afectant a milers de ciutadans que viuen o treballen o estudien a la ciutat i que veuen com les darreres setmanes el servei ha estat interromput amb serveis alternatius de bus fins a Terrassa, desinformats i amb temps de trajectes inassumibles per dur a terme el dia a dia de les necessitats. Aquestes situacions no només generen molèsties, sinó que tenen un impacte real en la vida laboral, familiar i personal de la gent: hores perdudes, nervis acumulats i una sensació creixent d’impotència.
També en el teixit econòmic i empresarial. Les dades ho confirmen. En un sol any, el servei de Rodalies ha registrat centenars d’incidències, amb milers de trens afectats per retards i cancel·lacions, fet que s’ha traduït en centenars de milers d’hores perdudes per part de les persones usuàries. Aquesta realitat no pot convertir-se en normalitat. La ciutadania no pot continuar assumint les conseqüències d’un sistema de mobilitat que no funciona com hauria de fer-ho, d’un dèficit d’inversió i de manteniment que s’ha cronificat al llarg dels anys i d’una manca de decisions estructurals que no resolen els problemes de fons.
La xarxa de Rodalies de Catalunya constitueix un servei públic essencial per la vertebració del país. Cada dia prop de mig milió de persones es desplacen en tren per anar a treballar o a estudiar.
La línia, R4 és una de les línies amb més trànsit de la xarxa de Rodalies de Barcelona, ja que és utilitzada anualment per més de 29 milions de viatgers; això vol dir uns 105.935 viatgers de mitjana cada dia laborable.
A Manresa, milers de persones de la ciutat i del conjunt del Bages utilitzen diàriament la línia R4 per desplaçar-se i és una peça clau de la mobilitat de la comarca cap a l’àrea metropolitana de Barcelona. Els greus incidents produïts els darrers dies –incloent-hi descarrilaments, suspensió total del servei, manca d’informació a la ciutadania i, tràgicament, la pèrdua d’una vida humana– han posat de manifest una realitat que fa anys que denunciem els ajuntaments, els usuaris i les institucions del territori: la desinversió estructural, la manca de manteniment i la insuficient planificació de la infraestructura ferroviària gestionada per ADIF.
Un model de gestió fallit, allunyat del territori i incapaç de garantir la seguretat, la fiabilitat i la dignitat d’un servei públic essencial. El mateix ministre de Transports i Mobilitat Urbana del govern d'Espanya ha qualificat de “pèssim” el servei de Rodalies.
Aquesta situació fa que Manresa, i la comarca del Bages tinguin un servei ferroviari absolutament deficient amb la capital de país i que resti competitivitat al nostre territori. Una situació inacceptable en ple segle XXI que no és fruit de la casualitat ni d’un episodi puntual, sinó de dècades de decisions polítiques que han situat Rodalies fora de les prioritats de l’Estat i que ara estem patint.
Al llarg dels darrers anys han estat moltes les promeses fetes en diversos plans d’infraestructures del Govern espanyol, totes elles reiteradament incomplertes. L’actual govern central ha presentat el pla de Rodalies 2020-2030 i s’han començat a dur a terme inversions importants a la xarxa, però la realitat és que el dèficit acumulat d’inversió a la xarxa ferroviària catalana de Rodalies és històric i reiterat. I la realitat la tenim avui a sobre.
L’Ajuntament de Manresa considera imprescindible passar de la gestió reactiva de les incidències a una resposta estructural, coordinada i amb les inversions necessàries, que garanteixi la seguretat de la infraestructura, la fiabilitat del servei i una informació clara a la ciutadania.
Una tasca que requereix unitat d’acció i s’ha de fer a través d’un treball conjunt entre els municipis i el govern de la Generalitat. Per tots aquests motius, els grups municipals:
- Denunciem la pèssima situació del servei de Rodalies a Catalunya i concretament a la R4, i l’infrafinançament i la desinversió crònica que ha patit la xarxa.
- Manifestem la profunda preocupació davant la situació de manca de seguretat, f iabilitat i qualitat del servei de Rodalies, especialment arran dels greus incidents ocorreguts recentment a la xarxa ferroviària de Catalunya així com expressar el condol pel maquinista que va perdre la vida i la seva família, i desitjar una ràpida i total recuperació a les persones ferides.
- Reclamem que Rodalies sigui tractada com el que és: un servei públic essencial, amb estàndards de seguretat, fiabilitat i qualitat equiparables als de qualsevol altra infraestructura crítica del país, que doni unes condicions de seguretat òptimes als treballadors i als usuaris del servei.
- Exigim que es segueixi treballant en el traspàs real de Rodalies i Regionals, conjuntament amb els recursos necessaris i incorporant-hi les inversions pendents per tal que siguin gestionats per la Generalitat de Catalunya.
- Mentre no s’efectuï el traspàs real, exigim al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i ADIF. a) Seguir duent a terme el compliment estricte del pla de Rodalies 2020-2030 amb una inversió estimada de 8.000 milions d’euros, per tal de garantir una modernització integral de la infraestructura. b) Exigir un dispositiu d’emergència que garanteixi informació única i coordinada en temps real, un protocol de continuïtat amb represa immediata i progressiva del servei en trams segurs, i alternatives de mobilitat, reforçant la xarxa expres.cat.
