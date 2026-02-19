Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa
Les violacions i els furts són delictes que també han augmentat durant el 2025 a la capital del Bages, que ha vist baixar, en canvi, els robatoris amb violència i intimidació
ACN
Manresa és la ciutat de més de 20.000 habitants de la Catalunya central on han crescut més els delictes aquest 2025 amb relació a l'any anterior segons dades que ha fet públic el Ministeri de l'Interior. En global, a la capital del Bages els delictes han crescut un 2,3% i han passat de 4.822 infraccions penals a 4.931. Els delictes que percentualment pugen més són les sostraccions de vehicles, que han passat de 46 en tot el 2024 a 102 l'any passat (un 121,7% més).
També augmenten les violacions, amb un increment del 52,6% (de 19 a 29); els furts, amb un 10% (de 1.161 a 1.287, uns quatre al dia); i els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, amb un 12% més (de 25 a 28). En canvi, baixen els robatoris amb violència i intimidació: de 191 a 103 (un 46% menys).
A les altres ciutats grans de la Catalunya central, la tendència ha estat la reducció dels delictes. A Vic i Manlleu el global de delictes del 2025 va ser més baix al del 2024 amb una baixada respectiva del 2% i del 8,7%. A Igualada -que forma part de la vegueria del Penedès-, els delictes també van baixar un 3,6%.
A la capital de l'Anoia, la tipologia de delicte que més cau és el tràfic de drogues (un 35,3% menys) i els robatoris amb força a domicilis (un 41% menys). Per contra, entre els delictes que creixen s'hi troben les violacions -es passa de 5 a 9- i els robatoris de vehicles (un 44% més).
