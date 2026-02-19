Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Franquisme a PuigcerdàCarrer del Balç de ManresaQueixes R4Carreteres perillosesProcessionària a ManresaÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

Les violacions i els furts són delictes que també han augmentat durant el 2025 a la capital del Bages, que ha vist baixar, en canvi, els robatoris amb violència i intimidació

Un cotxe destrossat per un robatori a Manresa

Un cotxe destrossat per un robatori a Manresa / ARXIU PARTICULAR

Pau Brunet

ACN

Manresa

Manresa és la ciutat de més de 20.000 habitants de la Catalunya central on han crescut més els delictes aquest 2025 amb relació a l'any anterior segons dades que ha fet públic el Ministeri de l'Interior. En global, a la capital del Bages els delictes han crescut un 2,3% i han passat de 4.822 infraccions penals a 4.931. Els delictes que percentualment pugen més són les sostraccions de vehicles, que han passat de 46 en tot el 2024 a 102 l'any passat (un 121,7% més).

També augmenten les violacions, amb un increment del 52,6% (de 19 a 29); els furts, amb un 10% (de 1.161 a 1.287, uns quatre al dia); i els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, amb un 12% més (de 25 a 28). En canvi, baixen els robatoris amb violència i intimidació: de 191 a 103 (un 46% menys).

A les altres ciutats grans de la Catalunya central, la tendència ha estat la reducció dels delictes. A Vic i Manlleu el global de delictes del 2025 va ser més baix al del 2024 amb una baixada respectiva del 2% i del 8,7%. A Igualada -que forma part de la vegueria del Penedès-, els delictes també van baixar un 3,6%.

Notícies relacionades

A la capital de l'Anoia, la tipologia de delicte que més cau és el tràfic de drogues (un 35,3% menys) i els robatoris amb força a domicilis (un 41% menys). Per contra, entre els delictes que creixen s'hi troben les violacions -es passa de 5 a 9- i els robatoris de vehicles (un 44% més).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
  2. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  3. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  4. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  5. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  6. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  7. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  8. Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

La fase d'edats d'escacs del Bages-Berguedà va coronar els seus campions entre 88 participants

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

Els robatoris en vehicles es doblen en un any a Manresa

L'N-260 suma entre Puigcerdà i Isòvol deu accidents amb quatre morts i onze ferits greus

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz

La Guàrdia Civil apunta a un trencament del carril o a la soldadura com a causa de l’accident d’Adamuz

L'Occident Manresa infantil voldrà dir adeu divendres a la Minicopa guanyant després de caure contra el València (105-63)

L'Occident Manresa infantil voldrà dir adeu divendres a la Minicopa guanyant després de caure contra el València (105-63)

Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març

Bo Lloguer Jove: Els ajuts de 250 euros mensuals obriran nova convocatòria entre l’1 i el 15 de març

Declaracions de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque

Tracking Pixel Contents