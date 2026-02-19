Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
Els 21 vehicles que ha aconseguit la crida de la monja han sortit de les instal·lacions de Pirelli cap a Barcelona on, aquest divendres, després d’un acte a la Sagrada Família, partiran cap a Odessa, fins a primera línia de front
Ningú hauria dit pels somriures i la satisfacció de les cares que les persones que aquest dijous a la tarda han sortit de les instal·lacions de Pirelli de Manresa amb deu ambulàncies, tres pickup, un quatre per quatre i set cotxes marxaven cap a la guerra, però algunes ho feien. La Caravana de la Bondat, el 42è corredor humanitari que ha organitzat sor Lucía Caram a través de la Fundació del Convent de Santa Clara coincidint amb els quatre anys de l’inici de la guerra a Ucraïna, arribarà a Barcelona i aquest divendres, després d’un acte a la Sagrada Família, partirà cap a Odessa. Són 3.000 quilòmetres fins allà.
«La bondat ha de travessar Europa»
Abans de marxar, els vehicles, que han passat revista aquests dies en una nau cedida per Pirelli a mans de l’empresa Driver, que també hi ha posat rodes de neu, han quedat aparcats en fileres davant de les instal·lacions. Una fotografia dels voluntaris, cossos de seguretat que acompanyen la caravana i empreses que hi han col·laborat ha permès sor Lucía enviar-los el seu agraïment. Ha dit que «la bondat ha de travessar Europa» i ho ha acabat amb un «Slava Ukraini» («Visca Ucraïna») i un aplaudiment. Després, han anat marxant els 21vehicles en fila índia. A Sant Vicenç de Castellet els aixecaven la barrera del peatge i, a Barcelona, els acompanyava la guàrdia urbana i passaran la nit en un pàrquing de la Sagrada Família.
Mig centenar de voluntaris
Porten una vintena de generadors, desfibril·ladors i medicaments donats per l’empresa Farmamundi i pel Campus Clínic, i roba d’abric. També han enviat a Ucraïna dos tràilers amb mantes tèrmiques de Maquinària Masias i amb sacs de dormir per a temperatures de 12 graus sota zero. Les ambulàncies arribaran a Ucraïna portades per mig centenar de voluntaris. Un cop travessin la frontera, aniran a primera línia de guerra a Odessa, «que estan atacant pràcticament cada dia», ha informat Caram.
En l’acte d’aquest divendres a la Sagrada Família, «les persones i empreses que han comprat les ambulàncies entregaran les claus als voluntaris i ells als conductors». Caram, amb Gabriel Prat, president de la Fundació del Convent de Santa Clara, que dirigeix la monja argentina, i tres voluntaris més, aniran amb els conductors fins a Odessa per lliurar-les.
Ha recordat que «són quatre anys d’invasió a gran escala, però tot indica que es troben en el pitjor moment de la guerra perquè, en aquest moment, com que Putin no ha aconseguit els seus objectius d’avançar tan ràpidament pel territori com esperava, ha decidit atacar les infraestructures. Fa dos mesos, quan vam ser a Kíiv, després d’un bombardeig, la vida continuava normal; avui, no. La gent no pot sortir de casa, no hi ha calefacció perquè han explotat totes les canonades i a totes les ciutats han posat unes carpes perquè la gent pugui carregar els telèfons i tenir una mica d’escalfor perquè només tenen dues hores al dia de llum».
«Les ambulàncies són un objectiu per a Putin»
Per fer entendre com viuen, ha comentat que la cambra frigorífica de la nau de Pirelli on hi ha el magatzem del Banc dels Aliments està a 13 graus sota zero. «Ahir em vaig ficar a dins i vaig pensar que era com la casa dels ucraïnesos, on encara fa més fred». Per a ella el que està passant és «un senyal clar que és un genocidi, que volen exterminar la població. Estan atacant la població civil, els hospitals. En una ciutat com Khàrkiv cada setmana estan atacant una guarderia o una escola. Han atacat la meternitat, l’hospital, l’hospital cardiològic». Ha assenyalat que «les ambulàncies són un objectiu per a Putin» i ha desitjat que acabi la guerra, si bé «els ucraïnesos diuen que és impossible» renunciar al Donbass «després de tantes morts».
Una semblant l'abril vinent
No serà el darrer corredor humanitari. «Ja n’estem preparant un per al mes d’abril on portarem la mateixa quantitat de cotxes si fa o no fa i ja estem començant a recollir ajuda. Tant de bo que el pròxim viatge fos per celebrar que la guerra s’ha acabat». No hi confia. Com a exemple de la cruesa de la situació ha fet saber que de sis ferits que hi van retornar el desembre passat després de curar-se a Catalunya, «quatre són al front en aquest moment».
Cada vehicle porta un adhesiu amb el lema Caravana de la Bondat i el nom de l’espònsor al mig. Sis ambulàncies s’han comprat amb donacions de particulars i altres, d’empreses, com l’Oller del Mas, Taurus, Fira de Barcelona, la Cambra de Comerç i Fidem, entre altres. L'Ajuntament de Manresa també hi ha col·laborat i els Mossos d'Esquadra han donat sis cotxes.
Documental del viatge
Van decidir posar al corredor humanitari Caravana de la Bondat en record de Josep Maria Térmens, fill del president honorífic de Taurus Group, Ramon Térmens, i germà del director de cine Ramon Térmens, de la productora i distribuïdora independent de Barcelona Sagarra Films, que farà un documental del viatge. El seu germà va morir en accident «i era una persona molt bona que es caracteritzava per anar als llocs complicats i per ajudar la gent. Quan parlàvem d’ell sempre sortia la seva bondat, que és una paraula a la qual hem de donar de nou el sentit. Hem d’entendre que la guerra i la violència no poden tenir l’última paraula. Així com hem vist que a la guerra de Bòsnia hi havia gent que pagava per anar a matar, nosaltres tenim gent que ha pagat per portar ambulàncies i per donar el seu temps per conduir-les».
«No m'ho vaig pensar dues vegades»
Gent com Neus Basart, de Capellades, una de les vuit dones que portaran vehicles, que va estar molts anys treballant a Creu Roja, «fins que va plegar i vaig agafar tres llicències de taxi i he estat fent de taxista». Ara, ja retirada, ha volgut col·laborar amb la iniciativa de sor Lucía, on portarà una de les ambulàncies fins a Ucraïna. És la primera vegada que hi col·labora. «Em van passar el contacte, em van dir que necessitaven conductors i no m’ho vaig pensar dues vegades». Marxen aquest divendres i tornen el dia 24. Aquest dijous ha portat l’ambulància a Barcelona, ha tornat a casa i aquest divendres a matí tornarà a Barcelona per fer el llarg viatge.
Un altre voluntari que només ha anat fins a Barcelona és Xavier Roche, del Baix Llobregat, que treballava a la banca. «Soc voluntari de CaixaBank i hem fet una crida en el grup que tenim per fer altres accions de voluntariat. En concret, jo em dedico un cop a la setmana a portar menjar que ens donen els hotels a menjadors socials. Hem fet una crida a gent que tingués disponibilitat per traslladar els cotxes a Barcelona, des d’on altres conductors els portaran a Ucraïna». Com que es va prejubilar força jove, «m’he dedicat des del primer dia a fer moltes tasques de voluntariat».
L'acte a Barcelona
Aquest divendres se celebrarà una missa per la pau en record de les víctimes de la guerra i en suport al poble ucraïnès. L'eucaristia serà presidida pel cardenal de Barcelona, Juan José Omella, i tindrà lloc a la cripta de la Sagrada Família. Durant la cerimònia es farà la benedicció de les ambulàncies i dels conductors que participen en aquesta missió humanitària.
Després de la missa tindrà lloc un acte institucional que comptarà amb la presència de Jaume Duch, conseller d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat de Catalunya; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; alcaldes i representants d'altres ciutats de Catalunya, i el cònsol d'Ucraïna a Barcelona. Inclourà la participació d'una coral de nens ucraïnesos que interpretarà diverses peces com a símbol d'esperança i fraternitat.
