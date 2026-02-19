Familiars d'alumnes i veïns s'uneixen per aturar el desnonament d’una família amb infants del Xup
Demanen que no s'executi cap llançament quan hi hagi menors implicats sense una alternativa habitacional digna i estable
L’Associació de Familiars d’alumnes (AFA) de l’escola Muntanya del Drac i l’Associació de Veïns i Veïnes del barri manresà del Xup han manifestat el seu rebuig "absolut" davant l’ordre de desnonament prevista per al pròxim dimarts 24 de febrer a les 8:30 h que "deixaria al carrer una família amb menors d’edat escolaritzats" vulnerant de manera directa els seus drets fonamentals.
Davant d’aquesta situació d’emergència habitacional, les dues entitats volem fer públic que no permetran "que una família de la nostra comunitat educativa i veïnal es quedi sense llar. L’escola i el barri són espais de cura, protecció i comunitat; per això, ens solidaritzem amb els afectats i els oferim tot el nostre acompanyament humà i logístic per evitar que perdin el seu sostre".
Insten les administracions públiques a passar de les paraules als fets. Consideren que calen polítiques d’habitatge valentes que garanteixin el dret a una llar digne, tal com recull la Constitució. "Els desnonaments de famílies vulnerables són un fracàs del sistema que no podem normalitzar com a societat", afirmen.
Protecció de la infància per sobre de tot
Adverteixen que un desnonament és una experiència traumàtica que marca el desenvolupament emocional i acadèmic dels infants. Per això exigeixen que s’apliqui de manera efectiva l’interès superior del menor i que no s'executi cap llançament quan hi hagi infants implicats sense una alternativa habitacional digna i estable al mateix entorn.
Familiars d'alumnes i veïns volen que aquest posicionament serveixi d’exemple i fan una crida a altres AFAs, entitats veïnals i col·lectius socials a trencar el silenci. "Les escoles no poden ser alienes a la realitat que viuen les seves famílies fora de les aules. Cal que el teixit associatiu es posicioni de manera activa davant d'aquestes injustícies", manifesten. I afegeixen que "l'escola no acaba a la porta del centre. Si un dels nostres infants perd la casa, tots perdem una part de la nostra dignitat com a comunitat".
L’AFFA i AAVV del Xup se sumen a la convocatòria que ha fet la plataforma Docents per l’habitatge i llancen una crida a veïns/es, famílies i mitjans de comunicació a donar suport a la família el pròxim dimarts 24 de febrer a les 08:00 h davant del domicili afectat al barri del Xup.
