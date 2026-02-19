Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
50 anys de la BaellsAccident mortal a ManlleuEsllavissada a FonollosaPapa a MontserratNou GuimeràÁlex ReyesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Intent d’ocupació a Manresa d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç

L’Ajuntament tapia la porta després de ser inspeccionat per agents de la Policia Local

El local té accés directe al carrer del Balç

El local té accés directe al carrer del Balç / AJM

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

L’Ajuntament de Manresa ha neutralitzat l’intent d’ocupació d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç i ha tapiat la porta d’accés del número 19-21 del carrer Arcs de Santa Llúcia.

La Policia Local va comunicar l’intent d’ocupació. Un cop inspeccionat es va comprovar que es tracta d’un local al qual s’hi accedeix des del carrer Arcs de Santa Llúcia, núm. 19-21, tot i que forma part de l’edifici del carrer Sobrerroca, número 22. El local consta de dos nivells: una planta a la qual s’accedeix directament des del carrer Arcs de Santa Llúcia i, a través d’una escala interior, es baixa a un nivell inferior. Des d’aquesta planta inferior hi ha un accés directe al carrer del Balç.

Aspecte de l'interior

Aspecte de l'interior / AJM

Una persona vivint

Sembla que en aquest local hi havia una persona vivint, pel que expliquen els veïns, però en les dues visites que s’han fet no s’ha trobat ningú.

Notícies relacionades

Aquest local no és un habitatge i no es pot utilitzar com a tal, està ple d’andròmines i està abandonat des de fa anys. Les seves característiques fan que no es trobi en situació per a ser ocupat i l’accés de persones a l’interior pot suposar un perill. A més, en ser una forma d’accés directe per persones al carrer del Balç, posa en risc aquest espai municipal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
  2. Mata Perelló, geòleg, sobre la pluja dins d'un túnel de la Renfe: 'Pot ser que s'hagi reobert alguna fractura a la roca
  3. L’àmbit del Cardener al seu pas per Manresa està començant a renaturalitzar-se
  4. Troben mort un escalador que ha caigut al Pedraforca
  5. Commoció a l’institut dels nois morts a Manlleu: 'Estem tots destrossats, no s’ha pogut fer classe
  6. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: «Posen en risc vides i actuen sense legislació»
  7. La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
  8. L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia

Intent d’ocupació a Manresa d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç

Intent d’ocupació a Manresa d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç

Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme

Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà resulta amagar un camp de concentració del Franquisme

Formació en la diversitat contra l'odi: el Solsonès analitza els nous discursos xenòfobs

Formació en la diversitat contra l'odi: el Solsonès analitza els nous discursos xenòfobs

Adif suspèn la circulació de trens entre València i Catalunya entre les 11.00 h i les 16.00 h pel nou episodi de vent

Adif suspèn la circulació de trens entre València i Catalunya entre les 11.00 h i les 16.00 h pel nou episodi de vent

Invertir en màquines expenedores i guanyar fins a 1.800 € nets al mes: l’experiència real d’un emprenedor valencià

Invertir en màquines expenedores i guanyar fins a 1.800 € nets al mes: l’experiència real d’un emprenedor valencià

El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026

El Govern i els Comuns tanquen un acord per als pressupostos del 2026

Un edifici per acollir treballadors: aquest és l'origen del Xalet del Catllaràs

Un edifici per acollir treballadors: aquest és l'origen del Xalet del Catllaràs

El Centre Ocupacional La Sagrera, present un any més a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós

El Centre Ocupacional La Sagrera, present un any més a la Festa de l’Arròs de Sant Fruitós
Tracking Pixel Contents