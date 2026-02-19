Intent d’ocupació a Manresa d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç
L’Ajuntament tapia la porta després de ser inspeccionat per agents de la Policia Local
L’Ajuntament de Manresa ha neutralitzat l’intent d’ocupació d’un local amb accés directe al carrer medieval del Balç i ha tapiat la porta d’accés del número 19-21 del carrer Arcs de Santa Llúcia.
La Policia Local va comunicar l’intent d’ocupació. Un cop inspeccionat es va comprovar que es tracta d’un local al qual s’hi accedeix des del carrer Arcs de Santa Llúcia, núm. 19-21, tot i que forma part de l’edifici del carrer Sobrerroca, número 22. El local consta de dos nivells: una planta a la qual s’accedeix directament des del carrer Arcs de Santa Llúcia i, a través d’una escala interior, es baixa a un nivell inferior. Des d’aquesta planta inferior hi ha un accés directe al carrer del Balç.
Una persona vivint
Sembla que en aquest local hi havia una persona vivint, pel que expliquen els veïns, però en les dues visites que s’han fet no s’ha trobat ningú.
Aquest local no és un habitatge i no es pot utilitzar com a tal, està ple d’andròmines i està abandonat des de fa anys. Les seves característiques fan que no es trobi en situació per a ser ocupat i l’accés de persones a l’interior pot suposar un perill. A més, en ser una forma d’accés directe per persones al carrer del Balç, posa en risc aquest espai municipal.
