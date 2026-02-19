L’Ajuntament de Manresa manté per 32è any consecutiu la concessió privada del pàrquing públic Porxada
Mig segle per recuperar la inversió per construir l'aparcament i urbanitzar la plaça
L’Ajuntament de Manresa, mitjançant acord plenari adoptat el dia 19 de novembre de 1991, va adjudicar la concessió administrativa de construcció i explotació del pàrquing subterrani de la plaça Porxada. L’aparcament va entrar en funcionament el 1994 i, ara, el ple municipal ha aprovat per 32è any consecutiu l’actualització de preus.
El pàrquing Porxada és públic i funciona amb una concessió de 49 anys. Situat al subterrani de la plaça Porxada va ser construït per Aparcaments de Catalunya SA (ACSA). Després va formar part del del grup Filo, Aparcaments de Catalunya i amb posterioritat es va integrar a Vinci Park. En 2015, Vinci Park es va convertir en Indigo, que és una societat implantada en diversos països europeus.
Obra inaugurada el 1994
La gènesi d’aquest aparcament, amb 162.516 usuaris de rotació, segons les darreres dades facilitades per l'Ajuntament, cal cercar-la a principis dels anys 90. El desembre de 1994 es va fer la inauguració oficial de l’obra i es va estrenar la plaça que hi ha a sobre de l’aparcament.
Tres milions d’euros va ser el que va costar agençar l’illa interior entre Guimerà, Muralla, carretera de Vic i Sant Joan Baptista de la Salle.
Aparcaments de Catalunya va posar 2,85 milions d’euros per aconseguir la concessió de l’aparcament de prop de quatre-centes places, en aquell moment.
Una quantitat que té gairebé mig segle per recuperar en el cas que no ho hagi fet ja, un cop transcorreguts 32 anys.
