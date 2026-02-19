A Manresa 4.500 immigrants es poden acollir a la regularització extraordinària
Es calcula que la mesura pot tenir un impacte en mig milió de persones al conjunt de l'Estat
Quatre mil cinc-cents són els immigrants indocumentats residents a Manresa que es poden acollir a la regularització extraordinària aprovada pel govern central.
L'estimació l'ha fet pública la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs, a preguntes del Front Nacional.
El Consell de Ministres ha aprovat una regularització extraordinària de persones migrades que ja viuen a l'Estat. Es calcula que la mesura pot tenir un impacte en mig milió de persones al conjunt de l'Estat, que rebran un permís de residència i treball que podrà ser renovat després d'un any. Tindran papers totes les persones que fossin a Espanya abans del 31 de desembre del 2025 i que puguin demostrar cinc mesos de residència amb l’empadronament, un informe mèdic, contracte de llum o certificat d’enviament de diners, per exemple.
El Front Nacional s'ha interessat per conèixer quina és la previsió municipal davant el procés de regularització extraordinària anunciat pel Govern de l’Estat espanyol de 500.000 persones arreu de l’Estat. Segons les estimacions fetes públiques, prop de 150.000 d’aquestes possibles regularitzacions es produiran a Catalunya, al voltant d’un 30% del total. En aquest context, el grup encapçalat per Sergi Perramon volia saber quin impacte podria tenir aquesta mesura a la ciutat de Manresa.
El grup municipal del Front Nacional estima que una part d’aquestes persones ja poden ser usuàries dels serveis municipals, atès que resideixen a la ciutat i poden estar empadronades. No obstant això, considera que un canvi d’estatus administratiu pot comportar modificacions en l’accés a determinades prestacions, ajuts, processos d’inserció laboral, habitatge o serveis socials, especialment si es tracta d’una xifra potencialment elevada.
Persones ja residents
La regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans de l'Ajuntament de Manresa, Mariona Homs en la seva resposta, ha explicat que es tracta de "persones que ja resideixen a la ciutat, infants inclosos", així que "ja accedeixen a serveis". I que no hi haurà afectació pel que fa a l'empadronament, ja que no es realitza "amb efectes retroactius".
Aquest tipus de regularització no és nova i des de finals dels anys 80 se n'han aprovat diverses a Espanya, amb governs del PSOE i del PP. L'última es va fer el 2005.
El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions destaca que la mesura garanteix drets i dona seguretat jurídica a una realitat existent: "Reconeix i dignifica a qui ja viu entre nosaltres." I aposta per una migració ordenada.
