El Parlament aprova un resolució de la CUP per reforçar la fiscalització del servei de Monbus
La votació per exercir un major control en el servei de bus entre Manresa i Barcelona rep el suport de la cambra, llevat del PSC, que s'ha abstingut, i d'Aliança, que no hi era
La proposició es va treballar conjuntament amb les candidatures municipals Fem Manresa, CUP Monistrol de Montserrat i Bloc d’Olesa de Montserrat
Inclou la possible rescissió del contracte en cas d’incompliments greus o reiterats
Regió7/G.C.
El Parlament de Catalunya ha aprovat tots els punts de la Proposta de resolució sobre un sistema de fiscalització i control del servei d’autobús entre Manresa i Barcelona, presentada pel grup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular-Defensem la Terra (CUP).
La iniciativa -que s’ha portat a votació aquest dimecres- ha comptat amb el suport majoritari de la cambra, amb els vots favorables de la CUP, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, el Partit Popular, Vox i Comuns. Per altra banda, el Partit dels Socialistes de Catalunya s’ha abstingut, mentre que cap diputada d’Aliança Catalana ha assistit a la sessió.
Denúncies reiterades dels usuaris
La resolució, treballada conjuntament amb les candidatures municipals Fem Manresa, CUP Monistrol de Montserrat i el Bloc d’Olesa de Montserrat, parteix de la consideració que les línies d’autobús que connecten Manresa amb Barcelona —amb parades a Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat i Olesa de Montserrat— són un servei públic essencial per a centenars de persones que s’hi desplacen diàriament per motius laborals, acadèmics, sanitaris i personals. En els darrers anys, els usuaris han denunciat reiteradament problemes de puntualitat, manca de freqüències, saturació dels vehicles i mancances en confort i accessibilitat, fet que ha generat una demanda sostinguda de millores i més control públic del servei.
La proposta es fa, també, amb el rerefons de l’absència d’uns serveis ferroviaris semidirectes prou ràpids per comunicar el Bages i Olesa amb Barcelona. Ni ofreix aquest servei l’R4 de Rodalies ni l’R5 de FGC, que releguen aquest paper de connexió ràpida al bus.
Les mesures de la proposta aprovada
Amb la proposta aprovada, el Parlament de Catalunya insta el govern a posar en marxa un sistema efectiu, transparent i continu de fiscalització i seguiment del servei; publicar indicadors periòdics de compliment d’horaris, freqüències, qualitat, estat dels vehicles i atenció als usuaris; realitzar inspeccions regulars in situ, especialment en hores punta; impulsar auditories independents i periòdiques contractades directament per la Generalitat (a diferència del que s’ha establert en el recent nou contracte del servei, que incomprensiblement encarrega a Monbus, la mateixa empresa que ha de ser auditada, el fet de contractar l’auditoria externa), amb informes públics; crear mecanismes de participació de les persones usuàries per recollir queixes i aportacions; destinar recursos econòmics i humans suficients per garantir el control del servei; i establir mecanismes d’avaluació i sanció, incloent-hi la possible rescissió del contracte en cas d’incompliments greus o reiterats.
L’aprovació de la resolució posiciona la màxima institució de Catalunya en què qualsevol adjudicació d’un servei públic essencial ha d’anar acompanyada de garanties estrictes de qualitat, transparència i rendició de comptes per assegurar una mobilitat digna i adequada a les necessitats de la ciutadania. Aquesta proposta s’emmarca en el debat que ara s’enceta sobre la gestió del conjunt de serveis de bus interurbà de tot Catalunya amb posterioritat al 2028, quan finalitzen tota la resta de concessions de la xarxa, de la qual els serveis del corredor Manresa-Barcelona han estat una experiència pilot per a la Generalitat.
Crear una empresa pública d'autobusos
En aquest sentit, també de forma alineada amb un major control de la qualitat del servei, la CUP ha proposat múltiples vegades en aquesta legislatura que la Generalitat estudiï la possibilitat de crear una empresa pública d’autobusos, que malauradament sempre ha estat rebutjada —la darrera vegada, al Ple del Parlament del passat 12 de febrer.
