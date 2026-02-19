La plaga de la processionària prolifera al nucli urbà de Manresa
Segons l’Ajuntament, tot i les mesures adoptades les condicions ambientals han afavorit un augment en la població d’erugues
La plaga de la processionària prolifera al nucli urbà de Manresa. Segons l’Ajuntament, tot i les mesures adoptades les condicions ambientals han afavorit un augment en la població d’erugues.
Els tractaments es fan amb els productes permesos per la normativa, però els últims anys s’ha restringit l’ús de matèries actives que semblaven ser més eficients. A més, s’està començant a sospitar que les erugues podrien estar desenvolupant resistència als tractaments. Per altra banda, les condicions climàtiques dels darrers anys, amb hiverns més suaus i menys freds, han afavorit un allargament del seu cicle de vida, fet que pot haver contribuït a la proliferació.
Cartells informatius
A més de les accions de control, com cada any, a partir de la setmana que ve preveient que quan vagin pujant les temperatures les erugues començaran a baixar dels pins, es posaran cartells informatius en les zones on hi ha una gran concentració de pins, avisant de la presència de processionària i les mesures de precaució a prendre.
Segons fonts municipals, actualment, les erugues ja són grans, i l’eficàcia dels tractaments en aquests moments de la seva fase de desenvolupament és molt limitada. L’ús de productes químics té efectes negatius sobre altres insectes beneficiosos més sensibles, sobre la salut de les persones i, en general, sobre el medi ambient.
Per aquest motiu, en les zones on es detecta la presència d’erugues i s’hi pot accedir amb els mitjans municipals s’opta per retirar les bosses manualment, evitant l’ús de químics. No obstant això, en llocs on les bosses estan a gran alçada i on no poden accedir amb els camions cistella, la retirada manual no és viable.
A banda dels tractaments que es realitzen també fa uns anys que l’Ajuntament ha instal·lat i manté caixes niu per ocells insectívors com les mallerengues, i caixes refugi per a ratpenats, ambdós de gran utilitat en el control natural de la processionària. Tant els ocells com els ratpenats s’alimenten de les erugues, contribuint a la reducció de la seva població de manera ecològica. Cada any s’instal·len més caixes niu i caixes refugi, ampliant així aquesta solució natural que complementa els tractaments químics i ajuda a mantenir l’equilibri ecològic. L’Ajuntament diu que continua treballant per controlar la plaga de manera responsable i en la mesura del possible, amb el mínim impacte sobre l’entorn natural.
Insecticida directament al tronc
En alguns pins s'apliquen tractaments amb endoteràpia, injectant insecticida directament al tronc sense dispersió a l'aire. Es tracta d'un sistema que ja fa uns anys que s'utilitza i que és efectiu durant un mínim de dos anys. A causa del cost elevat d'aquest tractament, no es pot aplicar a tots els pins, de manera que es prioritza els que es troben en espais sensibles com els patis d'escoles, propers a parcs infantils, o quan n'hi ha d'aïllats. Cada any s'augmenta el nombre de pins tractats amb aquest sistema.
D’altra banda, també es fan tractaments polvoritzats amb insecticida a la resta de pins. Tot i que aquests tractaments es fan quan les erugues són petites, que és quan haurien de ser més eficaços, els resultats no han estat del tot satisfactoris en alguns casos. En zones com el parc de la Font del Gat, el tractament hauria de funcionar correctament, però des de l'Ajuntament s'ha observat que, en general, els resultats no són els esperats. S'ha contactat amb empreses especialitzades i "ens comenten que aquest problema està afectant tot el territori".
Aquests són els tractaments que s'han fet a la tardor amb endoteràpia:
- Escola La Flama
- Casa Caritat
- Zona esportiva Pujolet
- Escola Renaixença
- Font dels Capellans
- Parc de Sant Ignasi (i pati llar d'infants)
- Centre Cívic Flors Sirera
- Pl. 8 de març
- Zona Avecrem
- Escola Ítaca
- Pl Josep Lluís Sert (Cal Gravat)
- Escola Puigberenguer, pati i àmbit més proper
- Llar d'infants La Llum (Mion)
- Escola Font Capellans
- Escola La Sèquia
- Escola Pare Algué
- C. Pep Ventura (Illa Verda)
Pel que fa a la polvorització:
- Font Capellans zona poliesportiu
- Balconada - Josep Esteve (est)
- Balconada, balcó (sud i oest)
- Ptge. Montserrat Roig
- Cal Gravat - Pau Picasso
- Cal Gravat - Puig i Cadafalch (des de Pau Picasso fins davant Institut - Domenech i Montaner)
- Cal Gravat - Ctra Pont Vilomara
- Sant Pau - sota camp futbol
- Verge de les Neus - talús Entrada al barri (rotonda)
- Talús c. Núria i a dalt sota l'escola Puigberenguer per reforçar els que no s'hagi pogut fer endoterapia per petits
- C. Verge de les Angusties, accès fins a turó Puigberenguer
- Turó Puigberenguer esplanada camp futbol Pirenaica
- Parc de la Font del Gat (gespa i parc infantil)
- Espai c. Font del Gat - c. Rosselló
- Escola del Xup
- Barri del Xup
- Ctra. Sant Joan (davant Congost)
- Parc Puigterrà
A més, la tardor del 2024 es van tractar amb endoteràpia aquests altres espais i encara hauria de ser aquest any efectiu
- Passeig Sant Jordi (Balconada)
- Bellavista (placeta, parc infantil i entorn)
- C. Sant Antoni Abat - C. Pica d'Estats
- C. Concòrdia
