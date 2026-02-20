Avenç Nacionalista constata progressos en la candidatura unitària amb Junts per Manresa
Sergi Perramon ha explicat que el clima de treball és “correcte i constructiu”, i ha permès avançar en la identificació de punts de coincidència
Avenç Nacionalista de Manresa ha informat que, després de diverses reunions formals i informals mantingudes durant les darreres setmanes tant amb representants de Junts per Manresa com amb el seu candidat, Ramon Bacardit, les converses entre ambdues formacions continuen obertes i en una fase d’anàlisi i contrast de propostes. Els contactes s'enquadren en el front comú proposat per Junts tant a Avenç com a Impulsem.
El president d’Avenç Nacionalista, Sergi Perramon, ha explicat que el clima de treball és “correcte i constructiu”, i ha permès avançar en la identificació de punts de coincidència i també en la concreció de les prioritats polítiques del seu partit. “Estem mantenint converses serioses, amb voluntat d’escolta mútua, però encara en un procés de treball i valoració”, ha assenyalat.
La notícia arriba l'endemà que es fes públic que a Sant Cugat s'ha creat una rèplica d'Avenç Nacionalista de Manresa.
Canvi d'ajudes socials, control del padró, més policia i català, i menys ocupacions
En aquest sentit, Perramon ha indicat que Avenç ha traslladat un conjunt de demandes que considera imprescindibles per a qualsevol eventual entesa política. Entre aquestes, destaquen la necessitat d’un canvi significatiu en el sistema d’ajudes socials, un major control en els processos d’empadronament, l’increment d’efectius de la Policia Local, una revisió de les polítiques municipals davant les ocupacions il·legals i l’impuls d’una política efectiva per garantir l’ús del català en l’espai públic.
Des d’Avenç Nacionalista s’ha subratllat que el partit manté una actitud responsable i prudent, i que continuarà participant en les converses amb l’objectiu de valorar si es poden donar les condicions per construir un projecte polític compartit que respongui als reptes actuals de Manresa.
Finalment, la formació ha reiterat que qualsevol decisió es prendrà pensant exclusivament en l’interès de la ciutat i en la necessitat d’oferir als ciutadans una alternativa clara, sòlida i coherent.
