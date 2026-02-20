La Caravana de la Bondat de sor Lucía surt cap a Ucraïna en el quart aniversari de la guerra
Després d'arribar aquest dijous a Barcelona procedents de Manresa, els 21 vehicles amb generadors i material mèdic i d'abric han partit aquest divendres, després d'un acte a la cripta de la Sagrada Família
Collboni ha assistit a la celebració i ha anunciat que viatjarà a la capital del país en guerra “els pròxims mesos”
Pau Cortina/ACN/G.C.
Tal com ja va avançar aquest dijous Regió7, que va seguir la sortida de la Caravana de la Bondat des de Manresa fins a Barcelona, la missió d’ajuda humanitària a Ucraïna impulsada per sor Lucía Caram, ha sortit aquest divendres de Barcelona amb destí a Odessa, a Ucraïna, coincidint amb el quart aniversari de la invasió russa i de l’esclat de la guerra.
La comitiva està formada per 21 vehicles, que han aconseguit la monja establerta a Manresa i la Fundació Convent de Santa Clara, que dirigeix, mitjançant una campanya a la qual han respost empreses, institucions i particulars. Hi ha deu ambulàncies, tres vehicles Pick Up, un quatre per quatre i set cotxes. L’Ajuntament de Barcelona hi ha aportat set generadors elèctrics.
La sortida de la comitiva s’ha fet davant de la Sagrada Família, després d'una missa oficiada pel cardenal arquebisbe de Barcelona Joan Josep Omella per beneir l’expedició, a la qual ha assistit, entre altres, l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha anunciat que viatjarà a Kíiv els pròxims mesos.
Aquest és ja el 42è corredor humanitari que organitza sor Lucía a través de la Fundació del Convent de Santa Clara.
Missa a la cripta i benedicció al carrer
Els vehicles han aparcat al carrer de Sardenya, mentre a la cripta de la Sagrada Família se celebrava la missa presidida pel cardenal Omella. A banda de Collboni, també hi han assistit el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, i el cònsol general d’Ucraïna a Barcelona, Oleg Grabovetskyy, acompanyant Caram.
En acabar la missa, a l’exterior del temple hi ha hagut els parlaments de les autoritats. Seguidament, Omella ha beneït un per un tots els vehicles i expedicionaris, que, minuts després, han marxat cap a Ucraïna. El viatge fins a Odessa, de 3.000 km, s’allargarà uns tres dies, segons han detallat fonts de l’expedició a l’ACN.
L’arquebisbe Omella ha beneït la caravana i els ha donat les "gràcies per la vostra dedicació i per recordar-nos que la pau sempre val la pena”. Collboni ha proclamat que Barcelona “torna a exigir la pau” a Ucraïna i “al món”. Ha anunciat que en els pròxims mesos viatjarà a Kíiv per “estrènyer” els llaços amb les ciutats agermanades amb Barcelona, i s’ha compromès a “continuar enviant ajuda” al país, reforçant així el “pont solidari amb Ucraïna”.
El cònsol d’Ucraïna a Barcelona ha expressat una vegada més el seu agraïment a la ciutat, a sor Lucía Caram i a tota la comitiva. Ha rebatejat la Caravana de Bondat com la caravana de “l’escalfor”, perquè està portant a Ucraïna “l’escalfor de Barcelona, però també l’escalfor dels generadors elèctrics, i dels seus cors”.
