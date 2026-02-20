Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Empastifen en groc la seu dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central

La pintura ha tacat la façana, la vorera, i les reixes de la seu de la carretera de Vic de Manresa

La pintura ha tacat la façana, la vorera, i les reixes de la seu de la carretera de Vic de Manresa / E.F.B.

E.F.B.

La protesta del sector de l'ensenyament que es va escenificar fa uns dies amb una manifestació a Manresa i a altres punts de Catalunya, ha tingut aquesta passada matinada un altre capítol a la seu dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, que han aparegut tintats de groc, després que algú hi ruixés pintura per a escenificar el rebuig a l'oferta del Govern en la negociació amb els sindicats.

Bona part de la façana d'Ensenyament a la Catalunya Central estava pintada de groc, aquest divendres

Bona part de la façana d'Ensenyament a la Catalunya Central estava pintada de groc, aquest divendres / E.F.B.

Les protestes dels mestres no s'acaben aquí, ja que han convocat noves mobilitzacions per al mes de març, i que en el cas de la Catalunya Central es concentraran en el dia 18 de març.

