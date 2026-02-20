Empastifen en groc la seu dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central
E.F.B.
La protesta del sector de l'ensenyament que es va escenificar fa uns dies amb una manifestació a Manresa i a altres punts de Catalunya, ha tingut aquesta passada matinada un altre capítol a la seu dels Serveis Territorials d'Educació de la Catalunya Central, que han aparegut tintats de groc, després que algú hi ruixés pintura per a escenificar el rebuig a l'oferta del Govern en la negociació amb els sindicats.
Les protestes dels mestres no s'acaben aquí, ja que han convocat noves mobilitzacions per al mes de març, i que en el cas de la Catalunya Central es concentraran en el dia 18 de març.
