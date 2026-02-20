Entitats de la Carretera Santpedor de Manresa s’apleguen per treballar pel barri
El nou espai de coordinació s’ha batejat com la Taula de Treball del Nord
Entitats del barri de la Carretera de Santpedor de Manresa han creat un espai de treball conjunt que han batejat com la Taula de Treball del Nord.
No és cap òrgan formal ni cap espai de decisió sinó, simplement, “una manera de relacionar-nos”, explica Sebastià Suet, membre de la junta de l'associació de veïns.
Es reuneix puntualment quan l’Associació de Veïns vol impulsar alguna activitat, ja sigui per les festes del barri o per col·laborar en alguna acció dinamitzadora. Aquestes trobades van alineades amb el Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC), que precisament té aquesta funció: ajuntar entitats, generar vincles i fer comunitat.
Esperit comunitari
Suet comenta que “la Taula no substitueix cap espai institucional, sinó que reforça aquest esperit comunitari i de treball en xarxa. Serveixen únicament per parlar, compartir inquietuds, posar-nos al dia i veure de quina manera cadascú pot ajudar o participar”.
Així que “no es prenen acords formals ni es decideixen qüestions institucionals. És un espai de coordinació natural i de convivència entre entitats”.
A la darrera trobada, per exemple, es va parlar de l’organització de les festes del barri, la presentació d’un llibre del Museu de l’Aigua a la Biblioteca de les Bases i també es va comentar la Festa del 50è aniversari de l’Associació de Veïns.
Suet explica que “són simplement trobades entre gent del barri que col·labora i vol treballar plegada” pel bé de la comunitat.
