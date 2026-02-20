Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa
L'equip de govern va acceptar la petició de Junts de fer marxa enrere amb les sancions perquè molts veïns no s'havien assabentat dels canvis a l’illa de vianants del carrer Santa Maria
La càmera de fotomultes va ser desplaçada per l'Ajuntament de Manresa després de la reurbanització del carrer Santa Maria i va arribar una allau de sancions de les quals l'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem ha fet marxa enrere.
Concretament, entre el 24 de novembre i el 12 de gener es van imposar 2.157 multes en aquell punt i alguns veïns es van posar les mans al cap, van contactar amb el grup municipal de Junts que va portar el tema al ple de l'Ajuntament en forma de prec que va ser acceptat.
De les 2.157 sancions, 563 ja havien estat abonades, la majoria en la modalitat de pagament del 50%, amb un total de 29.300 euros. Aquests diners es retornaran d'ofici, i no caldrà que les persones sancionades facin cap recurs.
El 16 de març torna a multar
En el darrer ple municipal, el grup municipal de Junts va demanar concrecions sobre la situació creada i el regidor d'Hisenda, Pere Massegú, va oferir dades i va avançar que el 16 de març la càmera de fotomultes tornarà a estar en funcionament, un cop s'hagi fet la comunicació i s'hagin adoptat les mesures que l'Ajuntament consideri suficients per garantir que els conductors tinguin present que poden ser sancionats. Així que es reforçarà la senyalització, es farà una campanya de comunicació i avisos.
Junts va demanar en el ple municipal del mes de gener que s’anul·lessin els expedients sancionadors oberts entre el 24 de novembre i el 12 de gener per la reubicació de la càmera de fotomultes de la plaça Gispert, pel fet que el carrer Santa Maria ha passat a formar part de l’illa de vianants després de les obres de millora que s’hi van fer.
El grup municipal d'oposició va explicar que el govern municipal va anunciar el divendres 21 de novembre la finalització de les obres de reurbanització del carrer Santa Maria i la posada en funcionament, el dilluns 24 de novembre, de la nova organització de la mobilitat, que incloïa l’ampliació de l’illa de vianants i el desplaçament de la càmera de control d’accés. Tot seguit, diverses famílies van rebre notificacions de sanció per haver accedit amb vehicle a l’illa de vianants sense autorització, especialment pares i mares que porten els fills al Conservatori de Música o a l’Institut Manresa. Durant els primers dies un nombre significatiu de conductors van continuar fent l’itinerari sense ser conscients que estaven sent multats.
Segons la seva opinió, la comunicació del canvi no va ser suficient ni raonable, ja que avisar mitjançant una nota de premsa un divendres de finals de novembre i activar el dispositiu sancionador el dilluns següent no donava un marge real d’adaptació. A més, el sistema de fotomulta fa que el conductor no tingui constància immediata de la infracció, fet que ha provocat que algunes famílies hagin acumulat diverses sancions per la mateixa causa.
