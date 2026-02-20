Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Parc de la Séquia impulsa quatre caminades per fer una Manresa més verda, saludable i pensada per caminar

Amb l'enunciat “Caminades pel verd urbà: Què tenim? Què ens falta?”, els recorreguts del cicle es faran entre els mesos de març i de juny des dels CAP de la ciutat a l'Anella Verda

S'habilitarà un canal perquè els participants hi aboquin informació, que es posarà en comú en una sessió oberta el 17 de juny; els resultats es faran arribar a l'Ajuntament per tal que en pregui nota

Persones passejant i corrent per l'Anella Verda de Manresa

Persones passejant i corrent per l'Anella Verda de Manresa / Arxiu/Mireia Arso

Regió7/G.C.

Manresa

El Parc de la Séquia, en col·laboració amb la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Meandre, l’Institut Català de la Salut, Althaia, Salut Pública i la Diputació de Barcelona, organitza el cicle amb l'enunciat Caminades pel verd urbà: Què tenim? Què ens falta?, una proposta oberta a la ciutadania per fer valdre els espais verds i la mobilitat a peu a Manresa.

L’objectiu és doble. Per un costat, visibilitzar els espais i carrers que fan una ciutat més caminable i saludable: arbrat i ombra, parcs, corredors verds, voreres amples i carrers pacificats. De l'altra, recollir aportacions sobre què funciona i què cal millorar.

Quatre recorreguts

El cicle inclou quatre caminades urbanes. Cada recorregut sortirà d’un CAP de la ciutat i arribarà a una porta de l’Anella Verda:

  • CAP Barri Antic → Torre Santa Caterina: dissabte, 7 de març – 6,3 km – Inici a les 9.00 h
  • CAP Bages → Torre Lluvià: dissabte, 18 d’abril – 8,7 km – Inici a les 9.00 h
  • CAP Sagrada Família → Santuari de la Salut de Viladordis: dissabte, 9 de maig – 6,8 km – Inici a les 9.00 h
  • CAP Les Bases → Parc de l’Agulla: dissabte, 6 de juny – 7,6 km – Inici a les 8.30 h

Les caminades permetran observar sobre el terreny els punts forts i febles del verd urbà i de la mobilitat a peu en diferents zones de la ciutat.

Participació activa

Per recollir les aportacions, s’habilitarà un canal de participació on les persones participants podran enviar fotografies i notes de veu amb punts positius i aspectes a millorar, i amb algunes parades específiques per compartir valoracions.

Sessió de conclusions oberta

El cicle es tancarà amb una sessió oberta a tota la ciutadania el dimecres 17 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil. En aquesta trobada es compartiran les aportacions recollides i el resultat del cicle es farà arribar a l’Ajuntament de Manresa.

Amb aquest cicle, el Parc de la Séquia vol fomentar una mirada col·lectiva sobre com fer de Manresa una ciutat més verda, saludable i pensada per caminar.

TEMES

