Festa de la Llum de Manresa
La prèvia de la Llum homenatja el miracle de la Séquia amb atletes, espelmes i espectacle
El vent ha fet la guitza a l'Encesa de la Nova Llum i la baixada de l'aigua des del Parc de l'Agulla ha aplegat un centenar de corredors
El Pacte de la Concòrdia a la plaça d'Europa i l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum han acabat amb un castell de focs
La jornada prèvia al dia central de la Festa de la Llum de Manresa ha aplegat aquest divendres al vespre centenars de persones entre la plaça de Sant Domènec, on l'Encesa de la Nova Llum ha hagut de competir amb el vent, i l'espectacle del Pacte de la Concòrdia a la plaça d'Europa, seguit per l'acte simbòlic de l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum. Els han precedit una altra arirbada, la dels atletes des del Parc de l'Agulla, amb un centenar de participants. Un breu castell de focs des de la plaça del Mil centenari ha posat el colofó.
Un acte estrenat l'any passat
A una bona marxa, els corredors que han sortit del parc de l'Agulla acompanyant l'aigua han arribat pels volts de les 7 a la plaça de Neus Català i Pallejà, on els esperaven els més petits del club, que s'hi han afegit. Aquest acte es va estrenar l'any passat, en què el Club Atlètic Manresa va ser administrador de la festa i la intenció és mantenir-lo, si bé l'any vinent el 20 de febrer s'escaurà en dissabte i és probable que costi més aplegar gent, ha reconegut Jordi Roy, president de l'entitat.
Mentre els atletes s'adreçaven a la plaça dels Infants, ja amb el trànsit tallat en una part de la Muralla del Carme, a la plaça de Sant Domènec Òmnium Bages-Moianès celebrava la 14a edició de l'Encesa de la Nova Llum, que l'entitat va estrenar el 2013, coincidint amb el seu paper d'administradora de la festa. No ha estat fàcil perquè el vent que ha fet aquest final de setmana els tombava les espelmes. Finalment, a quarts de 9 del vespre semblava que aconseguirien completar la feina, a la qual han ajudat una estona l'alcalde Marc Aloy i la regidora Tània Infante.
Recordant Muriel Casals
L'artista Anna Crespo ha signat la proposta d'enguany, que ha combinat l'arbre de la ciència lul·lià amb la frase "Som somni", manllevada del discurs que va fer la malaguanyada Muriel Casals en el Concert de la Llibertat del 2013. Enguany ha fet deu anys que Casals va traspassar.
Crespo ha explicat que en les seves obres hi sovinteja la natura i els arbres. "He agafat un element icònic meu personal i l'he lligat amb la idea del coneixement, la cultura i la transmissió de valors, i he triat Llull. Ell parla d'arrels, de tronc, de blanques, de rams, de fulles, de fruits, i aquí hi ha les arrels, la part del troc i la dels fruits", amb les espelmes tractades de manera que es veiés el color carbassa quan es fes fosc. Al començament, s'ha fet el muntatge en mitja hora seguint el dibuix pintat amb guix a la plaça, però les ventades han obligat a repetir la feina.
La importància de l'aigua
A la plaça d'Europa ha tingut lloc el muntatge del Pacte de la Concòrdia, que explica amb dansa, text, imatges i música els fets que expliquen la Festa de la Llum. Les cadires que s'han col·locat en fileres a la plaça s'han omplert i al voltant també hi havia gent. Estructurat en escenes, el muntatge produït per l'Associació Jueus de l'Aixada, parla de la tradició, de la importància de l'aigua i dels efectes que va tenir per a la població de Manresa la seva manca, i la decisió de fer un canal per regar els camps per iniciativa dels consellers de la ciutat. De l'oposició del bisbe Galceran Sacosta, que patia perquè la Séquia minvés el curs del riu i això repercutís en els seus molins i en la seva economia, del Miracle de la Llum i del Pacte de la Concòrdia. S'acaba amb la projecció d'imatges de la Séquia i dels elements que donen personalitat a la Manresa que s'ha esdevingut des d'aleshores: la Seu, el Kursaal, el correfoc, el Baxi... Mentrestant, els Tirallongues han aixecat un pilar de quatre.
Homenatge als consellers
"El futur de la Séquia del 1345 és el nostre present", deia la veu en off. Quan ha finalitzat, enguany amb una música més efectista que ha arrodonit el crescendo final, s'ha convidat els assistents a no moure's d'on eren per seguir des de la pantalla l'acte simbòlic de l'arribada de la Llum i l'Aigua al Monument de la Llum en homenatge als consellers que van propiciar el pacte que va permetre la construcció de la Séquia.
Dos joves del Centre Excursionista de la Comarca del Bages han lliurat la llum portada de Montserrat a l'alcalde Aloy, i dos del Club Atlètic Manresa, la Queralt Sauquillo i el Dani Perarnau, li han lliurat l'aigua, que l'alcalde ha dipositat al Monument de l'Aigua. El final l'ha posat un breu però efectiu castell de focs.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa