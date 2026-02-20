Quins supermercats obren aquest dissabte per la Festa de la Llum a Manresa?
Consulta en quines cadenes podràs fer compres a la capital del Bages aquest dissabte
Regió7
El 21 de febrer, Manresa celebra la Festa de la Llum, un dels dos festius locals anuals, juntament amb el 31 d’agost (Festa Major). Aquestes dues jornades s’afegeixen al total de dies no laborables del 2026, que enguany són 12, segons el calendari de Manresa Comerç. A causa de la festivitat, la gran majoria de botigues romandran tancades.
Tampoc obriran la majoria de supermercats i hipermercats. Aquest és el llistat de les grans superfícies que obren (i les que no) aquest dissabte:
Bon Preu / Esclat
El supermercat del Grup Bonpreu (Bonpreu i Esclat) de Manresa no obrirà aquest dissabte. També romandrà tancat l'establiment de Sant Joan de Vilatorrada. Pel contrari, els de Sant Fruitós de Bages i Sant Vicenç de Castellet, funcionaran amb normalitat.
Caprabo
La cadena de supermercats fundada a Barcelona va ser absorbida pel grup basc Eroski en 2009. Les seves botigues a la capital del Bages sí que obriran amb normalitat.
Condis
En ser unes botigues que obren també els diumenges, els festius, mantenen el seu horari habitual de 9 a 23 hores. No obstant això, convé donar un cop d'ull a la web de la cadena per a comprovar en el cercador l'horari d'una botiga en concret.
Carrefour
La francesa Carrefour no obrirà l'hipermecat de Manresa. Tot i això, sí que apujarà persianes l'establiment Carrefour Market del carrer Barcelona i les botigues Express de les benzineres de la C-55. També es podrà anar a fer la compra a l'hipermecat de Sant Fruitós.
Lidl
La cadena alemanya no sol obrir diumenges i festius, per la qual cosa la seva botiga de Manresa romandrà tancada.
Aldi
Igual que la cadena Lidl, les botigues Aldi no sol obrir diumenges i festius, per la qual cosa, cap de les dues botigues aixecarà persianes aquest 21 de febrer.
Dia
Els supermercats Dia generalment obren de dilluns a dissabte de 9.00 a 21.00 hores. En el cas de Manresa, la pàgina web del comerç indica que l'establiment de la carretera del Pont de Vilomara estarà obert.
Mercadona
La cadena de supermercats valenciana sol romandre tancada durant els festius i diumenges en línia amb la seva política. No en serà una excepció la Festa de la Llum. Cap dels tres establiments de la capital del Bages estaran oberts.
Consum
Els supermercats valencians solen obrir les seves botigues els dissabtes de 9 a 22 hores i, també, els diumenges i festius. En aquest cas, però, ni l'establiment del carrer Saclosa ni el del Sant Joan el Coll obriràn al públic. En el cas de la franquícia Charter, es recomana consultar segons l'establiment més proper a la seva pàgina web.
