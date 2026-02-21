Entrevista | Josep Guardiola Tobella President de l’Associació Misteriosa Llum
«Als que marxen per la Llum els diria que es perden una gran festa»
Fa tres anys que forma part de la junta i aquest any n’ha assumit la presidència
Els estatuts, renovats fa un parell d’anys, hi garanteixen una renovació regular
Josep Guardiola Tobella (Manresa, 1969), director de negoci de l’empresa Carts Cw, és el president de l’Associació Misteriosa Llum. Aquest càrrec es renova anualment dins d’una direcció formada per quatre persones que també van canviant. Cada any celebren dos plenaris, dels quals formen part unes 50 persones. Un es fa el juny-juliol per validar l’entitat que administrarà la següent festa, que trien l’Ajuntament i l’associació, on l’entitat administradora sortint fa balanç, i un altre el gener on l’entitat administradora entrant explica els actes que prepara.
Què l’anima a implicar-se en l’associació?
Em diuen si m’agradaria participar en la Festa de la Llum i dic que sí perquè sempre m’ha agradat participar en coses de ciutat.
L’Associació Misteriosa Llum treballa per preservar la Festa de la Llum i els seus valors.
Principalment, i garantir que es facin els actes que són més representatius de la festa.
Són un garant de la tradició.
Exactament.
La Llum va ser distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra (2009) i Patrimoni Festiu de Catalunya (2015). Malgrat això, encara hi ha molts manresans per a qui és sinònim de dia festiu per marxar a Barcelona o, abans potser més, a Andorra. Què els diria?
Que es perden una gran festa. Principalment, perquè ens ensenya molt els valors que tenim els manresans. Independentment dels actes que puguin ser més tradicionals o més innovadors, s’hi veu el tarannà, el funcionament, l’esperit que tenim en aquesta ciutat i veus com, moltíssima gent, de forma desinteressada, hi acaba participant perquè sigui una de les festes més recordades i, a més a més, amb un filó històric molt important, que va canviar la vida de la ciutat. Si no hagués passat el que va passar, el misteri i el miracle, no sabem avui on seríem, però seria diferent.
Hi ha qui considera que la Festa de la Llum és l’aperitiu i la Fira de l’Aixada s’ha convertit en el plat fort. La relació és bona?
La fira té un gran ressò mediàtic perquè omple tot el Centre Històric, però, realment, els actes més importants són els que organitza l’entitat administradora durant la Festa de Llum i els que han arrelat d’altres anys. Potser no són tan mediàtics, però tenen molt èxit.
Alguna assignatura pendent?
El que hi trobem més a faltar és més jovent, que no la viu tant perquè no troba actes que els identifiquin i també perquè ens coincideix que hi ha molts carnavals en les mateixes dates en molts llocs del territori. Molts participen en l’organització, però no en veus tants que en gaudeixin. Creiem que a això se li anirà donant la volta perquè hi ha una cosa molt important que s’està fent fa uns anys que és el pregó infantil, on participa molta gent jove que té un bon coneixement de què és la Festa de la Llum i segur que hi participaran.
Al pregó institucional, la regidora de Cultura, Tània Infante, va destacar l’encert que cada any hi hagi una entitat administradora diferent perquè aporta varietat.
Sí que ho és. Hi ha uns actes que es van perdent al cap d’un temps, però n’hi ha altres que queden i això fa que les entitats es consolidin.
Hi ha qui retreu que encara formi part del programa una missa.
Hi ha activitats que fan tradició, i la missa ho és, com el pilar de quatre i fins i tot la Fira de l’Aixada. Quan els actes es consoliden, es converteixen en una tradició. Que n’hi ha que podrien evolucionar? Segurament, però n’hi ha que no els podem fer evolucionar nosaltres...
Amb el coneixement que en té, creu que podem definir la Festa de la Llum com una de les festes més singulars de Catalunya?
Diria que sí i que, moltes vegades, els manresans no som conscients de què tenim. Hem d’aconseguir que l’entenguin com la seva festa principal.
Abans parlava del pregó infantil. La seva funció també és que els nouvinguts se la sentin seva?
Sí. Tots se n’han de sentir partícips. Ens ha de preocupar que la Festa de la Llum sigui un element més d’integració de la societat a Manresa.
