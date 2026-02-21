El Gastrofòrum de la Joviat reuneix professionals culinaris de primer nivell
La vintena edició de l’esdeveniment va incloure ponències destacades d’Oriol Castro, copropietari de Disfrutar, i Jordi Vilà, d’Alkimia, dos exalumnes de l’escola
Regió7
El Gastrofòrum de Joviat Culinary ha clos aquesta setmana la seva 20a edició després de quatre jornades farcides de memòria, tècnica, creativitat i coneixement. El programa ha combinat ponències, tallers i demostracions que han fusionat tradició, innovació i una mirada contemporània de la cuina.
Aquesta edició ha tingut dos protagonistes d’excepció: Oriol Castro i Jordi Vilà, antics alumnes de la 4a i 3a promoció de Joviat Culinary, dos dels millors cuiners del món en les seves especialitats: la creativitat i la cuina catalana. Amb un to proper i sincer, tots dos han tornat «a casa» emocionats, oferint a l’alumnat dues ponències d’alt nivell.
Oriol Castro, copropietari de Disfrutar, reconegut millor restaurant del món, ha subratllat que el respecte pels orígens i la curiositat infinita són els motors del seu recorregut. Ha defensat que la gastronomia és una combinació d’ofici, mirada, treball en equip i creativitat, i ha animat els futurs cuiners a persistir en la recerca del detall i a entendre quecada plat conté una història i un compromís amb la feina ben feta.
Per la seva banda, Jordi Vilà, del restaurant Alkimia de Barcelona, ha reivindicat la profunditat i el valor infinit de la cuina catalana, i ha definit la cuina com artesania, el lloc on s’uneixen cor, cap i mans. Ha destacat la importància d’apropar-se al territori amb curiositat i respecte, entendre els perquès de cada elaboració i preservar un patrimoni culinari únic. També ha encoratjat els joves a qüestionar, investigar i cuinar amb sentit, a ser artesans.
El retorn del mestre fundador
La jornada també ha comptat amb la participació de Manolo Zarzoso, mestre fundador de Joviat Culinary i figura icònica del “rock and roll” a les aules i als fogons. Ha compartit la seva trajectòria, acompanyada d’una demostració i un tast de producte - Paellalia- amb una autenticitat que ha despertat d’emoció els ulls de les persones assistents: alumnat, equip docent i ponents, com el propi Castro, que no han volgut perdre’s la classe exclusiva de Zarzoso.
El centre bull d’activitat
Al llarg dels quatre dies, els diversos espais del centre han viscut una activitat constant: projectors en marxa, taules plenes de producte, aromes noves, aplaudiments, expressions de sorpresa i emulsions de color. Més d’una vintena de tallers, tastos i xerrades —més de la meitat dirigits per exalumnes ja consolidats com a professionals— han completat una programació rica i diversa.
