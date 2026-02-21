Una obra que havia de durar 3 mesos manté tancat el carrer del Balç de Manresa fa any i mig
D'origen medieval, és un reclam turístic i patrimonial de la ciutat que ara només obre a grups concertats i en ocasions especials com aquest dissabte, Festa de la Llum
Unes obres que havien de durar tres mesos s’han allargat pràcticament un any i mig i han fet que el carrer medieval del Balç, un dels atractius patrimonials de Manresa, estigui tancat a les visites ordinàries.
Només obre per visites de grups concertats o en casos excepcionals com la Festa de la Llum. Així, aquest dissabte hi haurà una jornada de portes obertes gratuïta de 10 del matí a 2 del migdia. Es dona el cas que fa 25 el Balç va ser una de les estrelles de la Fira de l’Aixada d’aleshores.
25 anys després, el carrer del Balç, un dels reclams turístics de la ciutat, està tancat al públic en general. El setembre del 2024 es van iniciar uns treballs per millorar i adequar l’accessibilitat al carrer medieval. Les obres consistien en l’execució d’un nou accés al vestíbul del centre d’interpretació des de l’ascensor públic que uneix la plaça Major amb el carrer Santa Llúcia. D’aquesta forma tindria una parada més i, de retruc, superaria la costeruda Baixada del Pòpul. El projecte es va planificar per facilitar les visites al carrer medieval a persones amb problemes de mobilitat.
Una obra de 50.000 euros
Els treballs, amb un pressupost de 50.000 euros, havien de durar tres mesos, però al novembre l’empresa constructora que les estava executant va renunciar a continuar-les. A partir d’aquí tot es va embolicar. L’Ajuntament es va veure obligat a formalitzar la rescissió del contracte i a tornar a licitar els treballs per acabar el que havia quedat pendent. El juny del 2025 es van reprendre les obres.
Segons el consistori, van quedar enllestides el desembre passat, però no es pot reobrir perquè encara hi ha pendents tot un seguit d’adequacions com arreglar el vidre de l’entrada, la renovació de la climatització de recepció o la instal·lació de nous ordinadors. De moment no hi ha un calendari de reobertura.
A les webs de promoció turística de Manresa, a part d’explicar les característiques que fan únic el carrer medieval, s’informa que el Balç estarà tancat fins a nou avís. També anuncia que s’obrirà excepcional aquest dissabte 21 de febrer, Festa de la Llum, i que per fer la visita es recomana fer reserva.
Reclam turístic i patrimonial
El carrer del Balç i el centre d’interpretació que acull i que compta amb recursos multimèdia, és un dels reclams turístics de Manresa, ja que es tracta d’un exemple de l’urbanisme català a l’època medieval. En aquest cas entorn de l’actual plaça Major, on se celebrava mercat.
Se situava dins la ciutat emmurallada, i seguia el perfil d’un balç, d’aquí el seu peculiar traçat i el nom. És un tram de carrer tancat entre el carrer Sobrerroca, la plaça Major i el carrer Santa Llúcia. Generalment, és obert diumenges i dilluns al matí, i de dimecres a dissabtes matí i tarda. També es fan visites guiades i activitats escolars.
Fa just 25 anys es va convertir en el principal reclam de la quarta edició de la Fira de l’Aixada. Era l’any 2001, i durant el cap de setmana del 17 i 18 de febrer d’aquell any hi van passar més de 13.000 persones.
