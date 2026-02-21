Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sortir quan plou

Els infants s’omplen de curiositat davant d’un entorn que es transforma completament

Sortir quan plou i trepitjar els bassals permet que els infants coneguin i experimentin amb la naturalesa

Sortir quan plou i trepitjar els bassals permet que els infants coneguin i experimentin amb la naturalesa / UMANRESA

Andrea Monereo

Educadora de l'Escola Bressol Upetita

Sortir a fora quan plou no és habitual; sovint s’evita per por que els infants es mullin o s’embrutin. Però, quan ho fem, descobrim com s’omplen de curiositat davant d’un entorn que es transforma completament. La pluja canvia colors, sons i textures: el terra s’enfosqueix, les fulles brillen, apareixen cargols, la sorra mullada pesa més i s’enganxa, i els bassals conviden a saltar-hi i a observar com els peus s’amaguen sota l’aigua.

Quan fa sol, en canvi, la llum és intensa, els colors vius i la terra és seca i lleugera. Aquest contrast ajuda els infants a comprendre que la natura és canviant i que cada moment ofereix aprenentatges diferents. A través d’aquestes observacions, es relacionen amb el pas del temps, descobreixen que la natura evoluciona com ho fem nosaltres i aprenen a respectar-la.

Aquestes vivències fomenten l’observació, el llenguatge, l’exploració sensorial i un aprenentatge significatiu basat en l’experiència. I, com a mestres, quan sortim amb el grup, els oferim l’oportunitat de connectar amb la natura de manera directa: sentir la pluja a la pell, escoltar-ne el so o percebre l’olor de terra mullada.

Sortir quan plou també ens recorda als adults que no cal esperar el «bon temps» per viure moments valuosos. Cada gota pot ser una oportunitat de descobriment. Com diu el proverbi noruec: «No hi ha mal temps, sinó roba inadequada».

