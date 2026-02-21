Sortir quan plou
Els infants s’omplen de curiositat davant d’un entorn que es transforma completament
Andrea Monereo
Sortir a fora quan plou no és habitual; sovint s’evita per por que els infants es mullin o s’embrutin. Però, quan ho fem, descobrim com s’omplen de curiositat davant d’un entorn que es transforma completament. La pluja canvia colors, sons i textures: el terra s’enfosqueix, les fulles brillen, apareixen cargols, la sorra mullada pesa més i s’enganxa, i els bassals conviden a saltar-hi i a observar com els peus s’amaguen sota l’aigua.
Quan fa sol, en canvi, la llum és intensa, els colors vius i la terra és seca i lleugera. Aquest contrast ajuda els infants a comprendre que la natura és canviant i que cada moment ofereix aprenentatges diferents. A través d’aquestes observacions, es relacionen amb el pas del temps, descobreixen que la natura evoluciona com ho fem nosaltres i aprenen a respectar-la.
Aquestes vivències fomenten l’observació, el llenguatge, l’exploració sensorial i un aprenentatge significatiu basat en l’experiència. I, com a mestres, quan sortim amb el grup, els oferim l’oportunitat de connectar amb la natura de manera directa: sentir la pluja a la pell, escoltar-ne el so o percebre l’olor de terra mullada.
Sortir quan plou també ens recorda als adults que no cal esperar el «bon temps» per viure moments valuosos. Cada gota pot ser una oportunitat de descobriment. Com diu el proverbi noruec: «No hi ha mal temps, sinó roba inadequada».
- Els Mossos investiguen si el traster incendiat de Manlleu era un punt de trobada de menors de la zona
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Un conjunt residencial d'alt estànding a Puigcerdà amaga un camp de concentració del franquisme
- Espectacular desplegament des de Manresa per portar la Caravana de la Bondat de sor Lucia a Ucraïna
- Rescatat el cadàver de l'escalador mort al Pedraforca: es tracta d'Albert Martínez Giró, de 32 anys i veí de Berga
- La canal Roja del Pedraforca, on dimarts va morir un escalador de Berga, és del màxim nivell de dificultat
- Detingut un home per instal·lar una càmera en una casa per gravar dones despullant-se
- Més de dues mil sancions retirades i 29.000 euros per tornar en fotomultes a Manresa