Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa
Set persones han estat reallotjades al Alberg del Carme
Els veïns del bloc afectat per un incendi al carrer Circumval·lació de Manresa no podràn tornar a casa, almenys, fins demà al matí. Un total d'11 persones han estat reallotjades. Set ho faran a l'Alberg del Carme i les altres quatre han preferit anar a casa d'amics i familiars.
El foc s'ha originat al voltant de 2/4 de sis de la tarda i segons ha informat la Policia Local era el número 59. Els Bombers han explicat que ha cremat la sala de comptadors dels baixos de l'edifici i el fum ha omplert l'escala, i ha afectat els dos pisos. Fins al lloc dels fets s'hi han mobilitzat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'incendi s'ha donat per controlat a les 18.22h.
Segons han informat des de Bombers, el foc s'ha produït en un immoble ubicat en un bloc de pisos en aquesta via de la capital del Bages. El cos s'hi ha desplaçat amb sis dotacions que han treballat en les tasques d'extinció. Tal com detallen, 7 veïns han estat rescatats directament des dels balcons. D'aquestes set persones, quatre han estat donades d'alta in situ, i tres han estat evacuades en estat lleu per inhalació de fum; una a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa i les altres dues al CUAP de Plaça Espanya. Fins al lloc dels fets, el SEM hi ha desplaçat 5 ambulàncies.
Alguns dels veïns que resideixen a l'edifici afectat estaven evacuats al carrer Séquia, on també hi havia els propietaris. Un cop tothom ha estat evacuat, els bombers han entrat als pisos a obrir les finestres per tal que sortís el fum.
Aquest dilluns es continuaran avaluant els danys estructurals de l'edifici amb els bombers i l'arquitecte municipal i es podrà valorar si les famílies afectades poden tornar a casa seva.
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Mor l'exdirectora de l'institut de Calaf Maria Alba Puigpelat Pallarès, als 75 anys
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Mor Josep Pascuet, propietari del restaurant Les Voltes de Talamanca