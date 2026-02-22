Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa

Els efectius han hagut de rescatar a través dels balcons alguns dels residents al immoble

Lídia López

Manresa

Els cossos d'emergències treballen per extingir un incendi declarat en un habitatge situat al carrer Circumval·lació de Manresa. L'avís s'ha donat a les 17.30 hores i ha mobilitzat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Segons han informat des de Bombers, el foc s'ha produït en un immoble ubicat en un bloc de pisos en aquesta via de la capital del Bages. El cos s'hi ha desplaçat amb sis dotacions que treballen en les tasques d'extinció i també pel salvament de persones. Tal com detallen, alguns dels veïns han estat rescatats directament des dels balcons.

Les mateixes fonts confirmen que no hi hauria ferits de gravetat. En tot cas, assenyalen que s'han atès persones per inhalació de fum.

