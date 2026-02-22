L'absència d'arbres i de mobiliari per les obres permet apreciar molt millor els edificis del Guimerà
La Casa Padró Riera, que fa cantonada amb el Passeig, llueix façana després de la retirada d'alguns exemplars que en tapaven la vista, la qual cosa havia generat queixes del Grup de Defensa del Patrimoni
Les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa en el tram de la fase 3 entre la plaça de Neus Català i Pallejà i el trencall del carrer de Circumval·lació (que inclou també el tros del Passeig fins al carrer de Canyelles), han arrencat amb la retirada de l'arbrat i del mobiliari, com els contenidors i els senyals verticals que hi havia. Juntament amb el fet que ja no hi aparquen cotxes, ha deixat el vial lliure obstacles i fa que les façanes dels edificis hagin guanyat un protagonisme que havien perdut i que el carrer es vegi molt més ample. Lògicament, fruit de les obres, ara hi han proliferat les tanques i la maquinària i material de construcció. Com es va dir, a l'altura del Circumval·lació s'ha habilitat un punt destinat a càrrega i descàrrega on sempre hi ha vehicles.
Casa Padró Riera
Un exemple d'un edifici amb pes arquitectònic que ha guanyat molta visibilitat és la Casa Padró Riera, una construcció modernista projectada per l’arquitecte santvicentí Bernat Pijoan i Sanmartí construïda el 1914-1918, que fa cantonada amb el Guimerà i el Passeig. Durant anys, la façana pràcticament no es veia perquè quedava tapada pels arbres que havien crescut al davant, la qual cosa va generar queixes del Grup de Defensa del Patrimoni. El 2023, tal com va avançar aquest diari, l'Ajuntament va parlar de la possibilitat d'aprofitar les obres de Guimerà per treure arbres de davant d'aquest edifici per fer-lo lluir més. N'ha tret i, certament, llueix molt més.
Casa Padró Domènech
Igual que la Casa Padró, hi ha molts més exemples d'edificis que han guanyat visibilitat al Guimerà en l'esmentat tram de la fase 3. Un altre exemple és la casa Padró Domènech (a la cantonada amb el Circumval·lació), també coneguda com la casa Padró i la casa Xipell. Es tracta d'un exemple de modernisme historicista del segle XX obra d'Ignasi Oms i Ponsa, que la va projectar el 1903. El totxo vermell de la façana i els nombrosos elements ornamentals d’estètica vegetal que envolten les obertures la converteixen, probablement, en l'edifici més singular del carrer. Oms i Ponsa va projectar aquesta casa tot just després d'arribar d'un viatge a París i es considera que marca l’inici de la seva etapa plenament modernista.
Casa Moll
On hi ha la perfumeria Druni als baixos és la casa Moll, un edifici de només dos pisos projectat per Antoni Serrahima seguint els esquemes noucentistes. El protagonitzen dues tribunes superposades; la inferior configurada amb arcs de mig punt i la superior tancada amb una balustrada. L'edifici el remata un frontó amb tres ulls de bou. L'arquitectura noucentista d'aquest immoble contrasta amb l'arquitectura contemporània del bloc de pisos que té a mà esquerra.
Al tram que entrarà dins de la fase 4, les obres de la qual és previst que comencin a principi d'estiu (la fase 2b entre Esquilets i Muralla és previst que acabi a finals de febrer), hi ha un edifici que també cal destacar. Es tracta de la casa que va ser la seu de la Banca Padró, obra del sallentí Josep Torres Argullol, que va ser l’arquitecte municipal de Manresa a finals del segle XIX. D’estètica historicista, es va començar a construir a primers dels vuitanta del segle XIX i es va acabar el 1900. Durant molts anys els baixos van ser la seu d’entitats financeres: la Banca Alberni, la Banca Padró Germans, que es va reconvertir en el Banc Mercantil de Manresa, la Banca Catalana i, finalment, el BBVA. Actualment, hi ha una botiga de Tous, entre altres.
La reurbanització del Guimerà suposarà instal·lar al mig del vial l'arbrat, bancs i fanals. La idea, per tant, és que les façanes dels edificis no quedin tan tapades com passava fins ara. Justament per això es va decidir fer-ho d'aquesta manera, entre altres motius.
