Més de 300 persones celebren l’Any Nou Xinès al Teatre Conservatori
La comunitat de xinesos de Manresa ha celebrat la festa que dona l'entrada a l'any 4724 del calendari tradicional
“La Festa de la Primavera és el moment més important de la cultura xinesa. Té 5.000 anys d’història i aporta una riquesa cultural profunda”. Fengnan Pan, presidenta de la Federació Europea de Joves Xinesos d’Ultramar, ha dit aquestes paraules per contextualitzar la festa als espectadors del Teatre Conservatori en motiu de la celebració de l’any nou xinès, i on s’hi han aplegat més de 300 persones per veure representacions que han anat a càrrec de diverses organitzacions xineses. Aquest diumenge al matí, el centre de Manresa donava la benvinguda a l'any 4724, dedicat al cavall, un animal que simbolitza la vitalitat, el moviment i la independència, i que aquest any s'uneix a l'element foc.
La 7a edició ha començat a 3/4 d’11 del matí a la plaça Neus Català i Pallejà. Un centenar de persones han seguit la rua fins a plaça Sant Domènec on la comitiva ha estat rebuda pels gegants de la Pubilla i l’Hereu i pels Armats de Manresa. També els han rebut les autoritats municipals, encapçalades per l’alcalde Marc Aloy, i la regidora de Cultura, Tània Infante, així com la cònsol general de la Xina a Barcelona, Meng Yuhong, acompanyada d’altres representants institucionals.
La rua l’ha encapçalada una persona amb la bandera xinesa, seguida d’un tambor que marcava el ritme i del so metàl·lic dels plats; al darrere, el llarg drac de colors ataronjats avançava serpentejant portat per 10 membres de la comunitat xinesa. Tot seguit hi desfilava una gran pancarta que anunciava l’Any Nou Xinès, els infants amb la pancarta del Yinuo Centre de Llengua Xinesa i, tancant la comitiva, un grup de participants que feien ballar cintes del drac.
A les 12 del migdia, tant catalans com xinesos han omplert la platea del Teatre Conservatori. Entre els quals hi havia en Jose Luis i l’Araceli vinguts expressament des de Santpedor. Explicaven que era la primera vegada que assistien a la celebració. “Ens agrada la cultura xinesa i hem decidit venir-ho a veure”, ha dit en Jose Luis.
Fins a les 2 del migdia, s'han fet 13 actuacions artístiques. Hi ha hagut dansa infantil amb llengua de signes amb la “Cançó de Cap d’Any”, danses clàssiques xineses, interpretacions instrumentals, exhibicions d’arts marcials i la cerimònia del te. El repertori musical ha inclòs peces com “Estimar-te a 105 graus” i “Bo Hu diu”, així com l’òpera de Beijing, “Líbuā Sòng”. La cultura catalana també hi ha tingut cabuda amb un ball de bastons a càrrec dels Bastoners Sant Jordi, en una mostra d’intercanvi cultural. Un recital poètic dedicat al feliç any nou xinès i al final, tots han interpretat “Cap al futur junts”.
