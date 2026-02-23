Aturat el desnonament d’una família amb infants del barri del Xup de Manresa
Però només es tracta d’un ajornament i el llançament ja ha estat reprogramat per al pròxim 27 d’abril, fet que obliga a mantenir la mobilització
L’Associació de Famílies i Alumnes (AFA) de l’escola Muntanya del Drac i l’Associació de Veïns i Veïnes (AVV) del Xup, de Manresa, han informat de la suspensió del desnonament de la família del barri que estava previst per aquest dimarts 24 de febrer. "Aquesta fita s’ha aconseguit gràcies a la implicació de la PAHC Bages i la plataforma Docents per l’Habitatge", afirmen.
Malgrat això, tot i que celebren que es guanya temps, són conscients que "només es tracta d’un ajornament: el llançament ja ha estat reprogramat per al pròxim 27 d’abril, fet que ens obliga a mantenir-nos alerta i mobilitzades".
Les entitats assenyalen directament "la responsabilitat de la propietat de l'immoble, l’entitat Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) —vinculada al Banco Santander—. Estem davant d’un gran grup financer que manté una actitud totalment irresponsable en negar-se a oferir un lloguer social a la família, malgrat que la legislació catalana actual obliga els grans tenidors a oferir aquesta alternativa en casos de vulnerabilitat acreditada. No podem acceptar que l’especulació i els interessos econòmics d'aquestes grans empreses passin per sobre del dret fonamental a un sostre, especialment quan hi ha infants escolaritzats pel mig".
No mirar cap a un altre costat
Com a representants de les famílies i del veïnat, volen secundar i agrair la lluita de les persones militants que posen el seu cos i el seu temps en defensa de l'habitatge, i que fa anys que estan a peu de carrer.
Afirmen que l’escola i el barri han de ser espais on cap família es trobi sola davant l’abús de grans entitats bancàries. "La nostra força de classe treballadora rau precisament en la solidaritat: en acompanyar els i les qui lluiten, en visibilitzar el conflicte i en no mirar cap a un altre costat quan un dels nostres infants veu amenaçada la seva seguretat bàsica".
Per això seguiran treballant per fer costat a la família i a les organitzacions que defensen el dret a la llar fins a aconseguir una solució digna i definitiva. "La victòria d'avui ens dona temps, però la lluita continua fins al 27 d'abril i més enllà".
