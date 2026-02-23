Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els veïns del bloc afectat per un incendi del carrer Circumval·lació de Manresa hauran d'esperar que s'apuntali l'escala i es restableixi el corrent elèctric

A més del quadre elèctric, l'escala de l'edifici va resultar afectada pel foc d'aquest diumenge a la tarda

El portal de l'edifici del número 59 del carrer de Circumval·lació, ennegrit pel fum i tancat amb un cadenat

El portal de l'edifici del número 59 del carrer de Circumval·lació, ennegrit pel fum i tancat amb un cadenat / Edu Font

Eduard Font Badia

Manresa

Tècnics de l'Ajuntament de Manresa han fet aquest matí una reunió per a decidir quan podran tornar a casa els veïns del carrer Circumval·lació 59 de Manresa, edifici afectat per un incendi aquest diumenge a la tarda i que va haver de ser desallotjat. La majoria de veïns, set en concret, han passat la nit a l'Alberg de Joventut del Carme, de Manresa, i la resta ha decidit acollir-se a casa d'amics o familiars. L'accés estava tancat amb un cadenat posat pels serveis municipals.

El candau que aquest matí impedia l'accés a l'habitatge per evitar riscos

El candau que aquest matí impedia l'accés a l'habitatge per evitar riscos / Edu Font

El foc va afectar completament el quadre elèctric de l'edifici, i per tant s'haurà de reparar, i també una part de l'escala que, segons algunes fonts, podria haver-se d'apuntalar. Això va provocar que ahir no es deixés entrar els veïns, un cop extingit l'incendi, i només se'ls acompanyés a recollir els objectes personals necessaris per a passar la nit fora de casa. Possiblement, fins que no es resolguin aquestes mancances, no es permeti el retorn a la normalitat. Aquest matí el bloc presentava evidents signes externs d'haver patit un foc, i a l'exterior hi havia mobiliari cremat, que els serveis de recollida municipal han retirat.

El servei de recollida de l'Ajuntament de Manresa retiren objectes que van quedar afectats pel foc o el fum

El servei de recollida de l'Ajuntament de Manresa retiren objectes que van quedar afectats pel foc o el fum / Edu Font

El foc es va originar al voltant de 2/4 de sis de la tarda i el foc va cremar la sala de comptadors dels baixos de l'edifici i el fum va omplir tota l'escala, afectant tots els pisos. Fins al lloc dels fets s'hi van mobilitzar sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i 5 ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'incendi es va donar per controlat a les 18.22 h.

Segons han informat des de Bombers, 7 veïns van ser rescatats directament des dels balcons. D'aquestes set persones, quatre van ser donades d'alta in situ, i tres van ser evacuades en estat lleu per inhalació de fum; una a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa i les altres dues al CUAP de Plaça Espanya. Fins al lloc dels fets, el SEM hi ha desplaçat.

