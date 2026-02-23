Ja s'ha enderrocat una bona part de l'edifici cremat al carrer Santa Llúcia de Manresa
Els operaris treballen des de bastides i plataformes elevadores per a poder enderrocar l'edifici sense risc
L'edifici que es va cremar al carrer Santa Llúcia número 27 de Manresa, a poc a poc va passant a la història. Els operaris ja han tirat a terra la terrassa i el tercer pis de l'edifici i van baixant, fins a poder enderrocar-lo del tot.
Treballen des de la bastida que es va instal·lar al davant de l'edifici, al carrer de Santa Llúcia, i amb plataformes elevadores. Una de les quals es troba instal·lada a la travessia dels Drets, a la part del darrere del bloc i va efectuant l'enderroc per dins, sense perill per als operaris. Des d'aquí, ara ja es pot veure perfectament que pràcticament res no va queda de l'estructura interior de l'edifici.
A més a més, la tasca ha de ser especialment curosa per respectar les parets mitgeres amb els edificis dels números 25 i 29 del carrer de Santa Llúcia, que hores d'ara encara no han pogut ser ocupats pels seus veïns. Estan a l'espera que, un cop enderrocat el número 27, es pugui fer una anàlisi de l'estat de l'estructura. Cal recordar que el número 25 presentava un forat a la paret mitgera des de la qual es podia veure la casa del costat. En aquests moments no hi ha, o no s'ha fet pública, una previsió de finalització de les obres d'enderroc i, per tant, de quan es podrà saber si els veïns de les cases del costat poden tornar a casa.
El foc que va cremar completament aquest edifici del número 27 i va afectar els dos del costat es va produir al matí del dia 8 de febrer. Des d'aleshores, i d'això ja fa 15 dies, els afectats estan allotjats a l'Alberg de Joventut del Carme de Manresa, o a casa de familiars o amics, tot i que, hores d'ara, molts han començat a buscar altres solucions.
