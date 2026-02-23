Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ja s'ha enderrocat una bona part de l'edifici cremat al carrer Santa Llúcia de Manresa

Els operaris treballen des de bastides i plataformes elevadores per a poder enderrocar l'edifici sense risc

Per la part del darrere de la casa es pot veure que ja ha desaparegut el tercer pis i la terrassa

Eduard Font Badia

L'edifici que es va cremar al carrer Santa Llúcia número 27 de Manresa, a poc a poc va passant a la història. Els operaris ja han tirat a terra la terrassa i el tercer pis de l'edifici i van baixant, fins a poder enderrocar-lo del tot.

Treballen des de la bastida que es va instal·lar al davant de l'edifici, al carrer de Santa Llúcia, i amb plataformes elevadores. Una de les quals es troba instal·lada a la travessia dels Drets, a la part del darrere del bloc i va efectuant l'enderroc per dins, sense perill per als operaris. Des d'aquí, ara ja es pot veure perfectament que pràcticament res no va queda de l'estructura interior de l'edifici.

Un operari treballa en l'enderroc des de la bastida del carrer de Santa Llúcia

A més a més, la tasca ha de ser especialment curosa per respectar les parets mitgeres amb els edificis dels números 25 i 29 del carrer de Santa Llúcia, que hores d'ara encara no han pogut ser ocupats pels seus veïns. Estan a l'espera que, un cop enderrocat el número 27, es pugui fer una anàlisi de l'estat de l'estructura. Cal recordar que el número 25 presentava un forat a la paret mitgera des de la qual es podia veure la casa del costat. En aquests moments no hi ha, o no s'ha fet pública, una previsió de finalització de les obres d'enderroc i, per tant, de quan es podrà saber si els veïns de les cases del costat poden tornar a casa.

El foc que va cremar completament aquest edifici del número 27 i va afectar els dos del costat es va produir al matí del dia 8 de febrer. Des d'aleshores, i d'això ja fa 15 dies, els afectats estan allotjats a l'Alberg de Joventut del Carme de Manresa, o a casa de familiars o amics, tot i que, hores d'ara, molts han començat a buscar altres solucions.

