Junts i Avenç intensifiquen els contactes per fer una candidatura unitària a Manresa
Ramon Bacardit afirma que “estem totalment alineats", temes com l’empadronament, la seguretat i les okupacions "s’han de poder afrontar políticament”
Dies després que Avenç Nacionalista de Manresa, la formació encapçalada per Sergi Perramon, fes públic que constatava progressos en les converses per bastir una candidatura unitària amb Junts per Manresa, Ramon Bacardit ha admès que els contactes entre ambdues formacions “s’ha intensificat” i “esperem arribar a un acord”.
L’alcaldable de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha explicat que fins ara “s’han mantingut diverses converses amb els dos grups polítics, Avenç i Impulsem”.
Cal recordar que l’executiva local de Junts ha donat suport unànime a la proposta de Bacardit d’explorar acords amb Impulsem Manresa i Avenç Nacionalista per sumar forces i construir una alternativa sòlida al govern actual.
Dinant plegats
Després que Avenç posés tot de temes sobre la taula per poder arribar a acords es va veure els dos líders dinant plegats en un cèntric restaurant manresà. Requerit per aquest diari, Bacardit ha assegurat que els contactes “avancen positivament i seguirem treballant les properes setmanes”. També ha dit que “estem totalment alineats en que temes com l’empadronament, la seguretat i les okupacions s’han de poder afrontar políticament”.
Concretament, Avenç Nacionalista va fer públic que havia traslladat un conjunt de demandes que considera imprescindibles per a qualsevol eventual entesa política. Entre aquestes, destaquen la necessitat d’un canvi significatiu en el sistema d’ajudes socials, un major control en els processos d’empadronament, l’increment d’efectius de la Policia Local, una revisió de les polítiques municipals davant les ocupacions il·legals i l’impuls d’una política efectiva per garantir l’ús del català en l’espai públic.
Segons Bacardit, “a grans trets coincidim amb Avenç amb la diagnosi de la ciutat, també amb Impulsem Manresa”. Ara, afegeix, el que toca és aprofundir en les solucions i les línies d’actuació. “Per poder fer proposta política conjunta hem d’estar d’acord amb la diagnosi i, també, amb les solucions i el pla d’actuació”.
Assegura que la configuració de la candidatura no s’ha posat sobre la taula. “També existeix una sintonia molt important que primer és la ciutat i, després, els números. Primer Manresa, la resta després”, ha reblat.
