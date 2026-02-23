Manresa descobrirà la història d'un jove de la comunitat de Sant Egidi torturat i assassinat al Congo
La conferència "Floribert Bwana Chui: un exemple d’esperança al Congo" tindrà lloc aquest dissabte, 28 de febrer, a les 6 de la tarda, a l'auditori de l'Espai Plana de l’Om
Anirà a a càrrec de mossèn Francesco Tedeschi, postulador de la causa de beatificació
Regió7/G.C.
Aquest dissabte, 28 de febrer, a les 6 de la tarda, l’auditori de l'Espai Plana de l’Om de Manresa acollirà la conferència Floribert Bwana Chui: un exemple d'esperança al Congo, organitzada per la Comunitat de Sant Egidi, en la qual donarà a conèixer la figura del beat Floribert Bwana Chui, a partir del llibre: L’Evangeli de la gratuïtat. Floribert Bwana Chui, jove màrtir africà per al segle XXI (Ed. San Pablo). En parlarà mossèn Francesco Tedeschi, postulador de la causa de beatificació de la Comunitat de Sant Egidi.
Només tenia 27 anys
Floribert Bwana Chui va ser funcionari de la duana de la frontera amb Ruanda i va estar implicat des que anava a la universitat al servei gratuït de l’Escola de la Pau de la Comunitat de Sant Egidi a Goma. Es va negar a deixar passar, a canvi de diners, carregaments d’aliments en mal estat que haurien estat un perill per a la vida dels més pobres. Per això, el juliol del 2007, el van torturar i el van assassinar amb tan sols vint-i-sis anys.
El papa Francesc va reconèixer el seu martiri "per odi a la fe", associat a la corrupció i al culte als diners costi el que costi, que contamina el futur i l’esperança de l’Àfrica. Aquest reconeixement va obrir el camí de la seva beatificació, que va tenir lloc el 15 de juny de 2025 a la basílica de Sant Pau Extramurs de Roma.
La seva resistència al mal és un signe d’esperança i de resurrecció per a la martiritzada regió del Kivu, víctima des de fa anys d’una dolorosa guerra civil que ha empitjorat els últims mesos, i també per a tots els joves del continent, que són la gran majoria de la població.
Com el va recordar el papa Francesc
Amb aquestes paraules el va recordar el papa Francesc el 2 de febrer del 2023 a l’estadi dels màrtirs de Kinshasa durant la visita que va fer a la República Democràtica del Congo:
“Un jove com vosaltres, Floribert Bwana Chui, amb només vint-i-sis anys, va ser assassinat a Goma per no deixar passar productes alimentaris en mal estat, que haurien estat nocius per a la salut de la gent. Podria haver fet els ulls grossos, no l’haurien descobert i fins i tot hi hauria sortit guanyant. Però, com a cristià que era, va pregar, va pensar en els altres i va decidir ser honest dient no a la brutícia de la corrupció. Això és el que vol dir tenir les mans netes, mentre que les mans que trafiquen amb diners s’embruten de sang. Si algú prova de subornar-te, et promet favors i riqueses, no caiguis al parany, no deixis que t’enganyin, no deixis que se t’empassi el fangar del mal. No et deixis vèncer pel mal, no creguis en les trames fosques dels diners, que t’enfonsen a la tenebra. Ser honest és resplendir de dia, és difondre la llum de Déu, és viure la benaurança de la justícia: venç el mal amb el bé”.
