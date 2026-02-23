Més de tres-cents inscrits al Congrés Nacional d’Educació Ambiental de Manresa
Es tracten temes com ara el paper de la intel·ligència artificial en l’educació o la relació entre docents, educadors ambientals i investigadors
Dijous se celebrarà a Manresa la quarta edició del Congrés Nacional d’Educació Ambiental amb 312 persones inscrites. Prèviament, des del 26 de gener se n’han anat fent diverses sessions en línia. Enguany el lema central del congrés és “Ara fem futur” i es tracten temes com ara el paper de la intel·ligència artificial en l’educació o la relació entre docents, educadors ambientals i investigadors.
En la sessió de dijous s’han organitzat taules rodones i sessions de treball per abordar el futur de l’educació ambiental, així com diverses visites tècniques per conèixer projectes comunitaris d’educació ambiental.
Conveni per consolidar-lo
D'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per impulsar el Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) i que esdevingui un certamen permanent de caràcter bianual. El Congrés d’Educació Ambiental, que ja suma quatre edicions, és el principal espai de trobada de l’educació ambiental a Catalunya. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, ha explicat que “a través d’aquest conveni es vol donar estabilitat a la celebració del congrés i contribuir a visibilitzar una tasca indispensable per ajudar a prendre consciència i sensibilitzar la ciutadania envers la conservació del medi natural”. “Hem de ser capaços, per dir-ho d’alguna manera, de seduir ambientalment la societat, d’engrescar-los perquè coneguin, visitin i respectin els espais naturals del país i, l’educació ambiental és una eina indispensable per aconseguir-ho”, ha dit Sargatal.
El secretari de Transició Ecològica també ha posat en relleu la necessitat de “fomentar una educació ambiental que contribueixi a capacitar a la ciutadania per passar a l’acció davant dels reptes ambientals que planteja el context actual d’emergència climàtica”.
Per la seva banda des de la Diputació de Barcelona, el diputat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda, Xesco Gomar, ha destacat que “els espais naturals són escenaris ideals per desenvolupar programes i accions d’educació ambientals adreçades tant al món escolar com la ciutadania que ens visita”. Precisament, ha recordat que “la Diputació de Barcelona va posar en marxa la primera escola de natura de tot l’Estat espanyol el 1983, a Can Lleonart, al Parc Natural del Montseny” i que en l’actualitat “cada any, més d’11.000 alumnes de 350 escoles participen en diferents programes pedagògics que duu a terme la Xarxa de Parcs Naturals, sota les directrius d’un Pla marc d’educació ambiental i voluntariat que desenvolupa un seguit d’accions en cada un dels parcs naturals.” Així mateix, la coordinadora de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica, Elisenda Realp, ha posat en valor l’entesa entre administracions per consolidar el congrés i ha indicat que “en un context de crisi climàtica i ecològic, la continuïtat d’aquest esdeveniment és essencial”.
En la mateixa línia, Guille López, vicepresident d'Acció climàtica i agenda estratègica metropolitana de l'AMB, ha remarcat que “en un moment de retrocés del consens científic en determinats àmbits, de proliferació de desinformació i de discursos regressius que qüestionen o dilueixen l’emergència climàtica, l’educació ambiental és una eina de capacitació crítica que permet transformar la informació en criteri, i el criteri en acció col·lectiva. Des de l’AMB operem com un veritable ecosistema educatiu metropolità, amb el programa Compartim un Futur, que aquest darrer any ha comptat amb més de 60.000 participants i que té la voluntat d’arribar amb aquesta idea de formació crítica al conjunt de la societat, no només a la ciutadania que cursa formació reglada”.
Des de l’Ajuntament de Barcelona la gerent de Serveis Urbans i Manteniment, Sònia Frías, ha ressaltat que aquest conveni “reafirma la voluntat de l’Ajuntament de Barcelona de continuar col·laborant per tal enfortir els llaços d’entesa i de coordinació en l’àmbit de l’educació ambiental. Treballarem perquè el congrés esdevingui un veritable espai de referència, reflexió i debat i ajudi a generar coneixement i noves metodologies per avançar en l’àmbit de l’educació ambiental.”
A través d’aquest conveni les quatre institucions refermen la intenció de continuar col·laborant amb representants de les universitats, representants del sector, com la Societat Catalana d’Educació Ambiental, i altres entitats, en l’organització dels pròxims congressos i es comprometen a treballar plegades per desenvolupar eines que permetin arribar a nous col·lectius i impulsar noves aliances. Així mateix, es treballarà perquè el congrés esdevingui un veritable espai de referència, reflexió i debat i ajudi a generar coneixement i noves metodologies per avançar en l’àmbit de l’educació ambiental.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Commoció a l’estrena de la pel·lícula del Balandrau: “No van poder fugir perquè el vent de torb els va perseguir”
- Tres detinguts a Sant Vicenç de Castellet per pagar les seves compres amb bitllets falsos
- Els bombers evacuen els veïns d'un edifici per un incendi a Manresa
- Una jubilada és obligada a tornar gairebé 23.000 euros per tenir el seu fill empadronat
- El Síndic de Greuges destapa que hi ha 24 persones sense llar a Esparreguera, 18 a Manresa, 8 a Martorell i 2 a Olesa