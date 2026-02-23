Millora la connexió per a vianants i ciclistes a la carretera Santpedor de Manresa
L'Ajuntament completa i millora el carril bici fins al Gimnàstic i els vianants guanyen espai
La millora de l’espai per a vianants i ciclistes al tram de la carretera de Santpedor de Manresa entre el carrer Concòrdia i el Gimnàstic va prenent forma.
Si fins ara el carril bici en direcció al parc de l’Agulla quedava interceptat a l’alçada del parc de can Font i calia circular per la vorera de ciment i, després, continuar per un carril bici habitualment envaït per vehicles que el feien servir d’aparcament, ara s’ha habilitat un carril bici per la calçada que connecta amb un doble espai per a vianants i ciclistes que per espais diferenciats porta fins al Gimnàstic on cal travessar el pas semafòric per anar a buscar el camí de l’Aigua i arribar al parc de l’Agulla. Això serà així fins que una segona fase de l'actual intervenció permeti connectar la via verda amb l'existent a l'alçada del parc de l'Agulla i que mena fins a Santpedor.
600.000 euros
Amb un pressupost de 250.000 euros, la intervenció deixa la calçada amb un sol carril de circulació per ampliar l’espai que es dedica a vianants i ciclistes. Les obres van començar a finals de novembre. Hi ha una vorera ampla de cinc metres. A un costat s’hi ubica un carril bici segregat, protegit mitjançant una franja d’arbrat d’alineació que separa l’espai destinat a les bicicletes i als vianants. L’actuació incorpora arbrat en dues fileres que compta amb sistema de rec per degoteig.
A aquests diners caldrà sumar els 345.000 euros de la segona fase. En total, gairebé 600.000 euros.
