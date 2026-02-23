La pàgina de... UManresa
UManresa lidera la formació en salut femenina amb perspectiva de gènere
Evitar el biaix androcèntric en la recerca biomèdica i els protocols clínics és clau per millorar l’equitat en salut
L’Escola de Postgrau en Salut ofereix cinc programes i ha format més de 400 professionals
Montse Ayala
L’Escola de Postgrau en Salut del campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s’ha convertit en un referent en la formació de professionals sanitaris amb mirada de gènere. Des del 2012, ha impulsat programes que responen a una mancança històrica en la formació sanitària: la salut de la dona.
Durant dècades, la recerca biomèdica i els protocols clínics han estat marcats per un biaix androcèntric: la majoria d’assaigs clínics històrics han inclòs menys d’un terç de dones i molts estudis preclínics utilitzen models masculins. Això té unes conseqüències reals: més reaccions adverses als medicaments i diagnòstics tardans en patologies amb símptomes femenins diferents. Incorporar la perspectiva de gènere és clau per revertir aquestes desigualtats i millorar l’equitat en salut, tal com recomana l’OMS.
Segons l’informe FemTech: InnPulsando la salud de la mujer, per cada dòlar invertit en salut femenina se’n generen tres en beneficis econòmics. El World Economic Forum calcula que tancar la bretxa en salut femenina podria afegir fins a un bilió de dòlars al PIB global abans del 2040.
Oferta formativa pionera i en creixement
El compromís d’UManresa va començar el 2012 amb el Màster en Reeducació del Sòl Pelvià, que ja ha format més de 250 persones. Avui, l’Escola de Postgrau en Salut ofereix cinc programes especialitzats que han format més de 400 professionals, principalment infermeres, fisioterapeutes i llevadores. Entre aquests, destaquen el Postgrau en Uroginecologia per a Llevadores, el Màster en Ecografia Ginecològica, Obstètrica i Mamària (en col·laboració amb la Clínica Dexeus), el Postgrau en Sinologia i Patologia Mamària per a Infermeria i cursos sobre menopausa o interrupció voluntària de l’embaràs.
«La nostra aposta per la salut femenina no és una moda, sinó una línia estratègica que respon a una necessitat real del sistema sanitari», afirma Xavi Riba, responsable de l’Escola de Postgrau en Salut d’UManresa. Les aliances amb entitats com Dexeus, l’Associació Catalana de Llevadores i el Col·legi Oficial d’Infermeres de Barcelona aporten valor i reconeixement als programes.
Un impacte directe en la pràctica clínica
Aquesta formació té un impacte real en la qualitat assistencial. «Aporta una mirada integradora i basada en l’evidència que ens permet entendre millor la complexitat del cos femení», expliquen Mer Blanquet i Goretti Font, coordinadores del Màster en Reeducació del Sòl Pelvià. Per la seva banda, Sixtina Perarnau, coordinadora del Postgrau en Sinologia i Patologia Mamària, destaca que «les infermeres desenvolupen competències avançades que garanteixen una atenció sanitària d’alta qualitat i seguretat».
Abans d’aquests programes, les mancances formatives eren evidents: no hi havia formació específica en ecografia ginecològica ni en salut pélvica, perinatalitat o menopausa. Ara, els professionals surten amb criteri clínic, seguretat i capacitat per crear protocols personalitzats. «Alguns alumnes acaben formant part del nostre equip com a sonògrafs», explica Betlem Graupera, coordinadora del Màster en Ecografia Ginecològica, Obstètrica i Mamària. Perarnau hi afegeix que «la formació especialitzada permet a infermeria optar a llocs com a gestores de casos de mama, una figura imprescindible per a l’acreditació de les unitats especialitzades».
Aplicar la perspectiva de gènere significa reconèixer que biologia, cultura i context social influeixen en la salut i en la manera com les dones experimenten el seu cos. «Permet un abordatge holístic que millora l’adherència al tractament i redueix l’angoixa», constaten Blanquet i Font.
Reptes de futur
De cara al futur, els reptes de l’Escola de Postgrau en Salut són adaptar la formació a les necessitats laborals, garantir l’accessibilitat i mantenir els programes actualitzats. També hi ha oportunitats: consolidar la recerca, la internacionalització i la creació d’espais interdisciplinaris. «Treballem perquè UManresa sigui un referent en la formació en salut de la dona. Tenim el coneixement, els professionals i les aliances per fer-ho possible», conclou Riba.
