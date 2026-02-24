Althaia incorpora una tècnica innovadora amb vapor d'aigua per reduir el volum de la pròstata
El nou tractament quirúrgic ambulatori per a una de les patologies més freqüents és mínimament invasiu
Fins ara, el Servei d’Urologia de la fundació hospitalària de Manresa tenia a la seva cartera de serveis dos tipus de procediments quirúrgics per tractar la hiperplàsia benigna de pròstata: la cirurgia convencional i el làser
Regió7
El Servei d’Urologia de la Fundació Althaia de Manresa ha introduït un nou procediment quirúrgic per al tractament de la hiperplàsia benigna de pròstata. Es tracta d’una tècnica innovadora i mínimament invasiva anomenada Rezum, que es realitza de forma ambulatòria i que utilitza vapor d’aigua per reduir el volum de la pròstata. Aquest sistema permet una recuperació ràpida del pacient, que torna a casa just després de la intervenció, a la vegada que es redueixen les possibles complicacions i es millora la qualitat de vida.
La hiperplàsia benigna es produeix quan la pròstata augmenta de volum i comprimeix la uretra, el conducte per on passa l’orina des de la bufeta fins a l’exterior del cos. Aquesta pressió bloqueja el pas de l’orina i origina símptomes relacionats amb la micció, com l’increment de la freqüència en orinar, sobretot durant la nit, o la incontinència urinària. Es tracta d’una patologia força comuna que afecta un de cada tres homes de 50 anys i bona part dels majors de 80 anys presenten problemes a conseqüència d’aquest trastorn.
Desintegra les cèl·lules que causen l'obstrucció
Fins ara, el Servei d’Urologia d’Althaia tenia a la seva cartera de serveis dos tipus de procediments quirúrgics per tractar aquesta patologia: la cirurgia convencional i el làser. Ara s’hi ha afegit una nova opció, la del Rezum, en què l’energia utilitzada és el vapor d’aigua, que desintegra progressivament les cèl·lules que provoquen l’obstrucció prostàtica.
Aquest tractament, que és ambulatori i no comporta ingrés hospitalari, és mínimament invasiu perquè només es realitza una petita sedació al pacient per poder fer ús d’una càmera que s’introdueix per la uretra. Un altre dels avantatges és que minimitza els efectes secundaris de l’esfera sexual.
Els pacients candidats a aquesta nova tècnica se seleccionen d'acord amb uns criteris clínics. En aquest sentit, s’ha demostrat efectiva en els casos de pacients que presentin símptomes lleus o moderats. El sistema Rezum es considera com un pas intermedi entre el tractament farmacològic i la cirurgia.
400 procediments l'any
El Servei d’Urologia d’Althaia realitza uns 400 procediments a l’any vinculats a la hiperplàsia benigna de pròstata, dels quals el 80% es realitzen amb làser i, el 20% restant, són cirurgies convencionals i intervencions amb el nou sistema de vapor d’aigua. S’estima que anualment es realitzaran una vuitantena de procediments amb el sistema Rezum.
Per poder realitzar aquesta nova tècnica Althaia ha adquirit una nova tecnologia i l’equip d’uròlegs s’ha format específicament en col·laboració amb la Fundació Puigvert.
Amb la incorporació d’aquest nou procediment i l’inici de la cirurgia robòtica, l’any 2024, el Servei d’Urologia d’Althaia fa una aposta important per oferir als pacients les tecnologies més innovadores que aporten una millora important en la qualitat de l’atenció.
