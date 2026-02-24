La CGT de Manresa refunda la publicació de la CNT-AIT El Trabajo
Recorda la figura del darrer alcalde republicà de la ciutat fins a l'entrada de les tropes rebels, Emilià Martínez Espinosa
La Federació Local de la CGT de Manresa ha refundat El Trabajo, antiga publicació de la CNT-AIT del Cardener i l’Alt Llobregat, que va tenir tres èpoques diferents entre el 1922 i el 1939. Afirmen que "serà un portaveu de denúncia, crític de portes endins i crític de portes en fora. No deixarem canya dreta. La denúncia pública serà contundent".
Segons explica Josep Manel Delgado CGT, Secretari de Comunicació de la FL de la CGT de Manresa, l'acció homenatja les persones que van estar darrere de les tres èpoques anteriors de El Trabajo. En sentit homenatge, en aquest número 1 de la quarta etapa es publica la biografia d’Emilià Martínez Espinosa, sindicalista de la CNT, veí de Manresa de ben jove, que fins i tot va arribar a ser alcalde de la ciutat (desembre del 1938 – gener del 1939). S’han recollit articles i poesies seves publicades a El Trabajo, on escrivia sovint, també més endavant al Solidaridad Obrera i al Regió 7.
Perspectiva crítica
La nova edició conté articles des d’una perspectiva crítica del que consideren que són aspectes rellevants a tenir en compte de cara al XX Congrés de la CGT que es realitzarà aquest any. S’aniran introduint articles amb notícies orgàniques de l’organització, conflictes laborals, a la vegada articles de formació teòrica i jurídica. "Aquí farem públiques ponències proposades per al XX Congrés a celebrar a Madrid els dies de l’1 al 4 d’octubre de 2026", expliquen.
Una de les seccions importants estarà dedicada a la memòria llibertària del Cardener i l’Alt Llobregat. Es tracta la Revolució de Sant Corneli i Fígols, fent repàs als fets succeïts l’any 1932. A la secció de llibres publiquen, STUPIDI-AE-A, “Muchas de las estupideces que se han escrito sobre la CNT-FAI durante la guerra civil, 1936-1939”, de Josep Quevedo, membre del Sindicat i responsable de la Secretaria de Formació i memòria de la Federació Local.
- Aleix Villegas: «M'estimaria més estar al peu de la presa que no pas al mig de les Rambles»
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
- Dos propietaris més comuniquen que renunciaran als seus pisos oficials
- Pagesos contra senglars a Manresa
- Una de les carrosses de carnaval més llargues de Catalunya ha desfilat al Bages
- Et dono el meu habitatge a canvi que em cuidis els gossos fins que morin': es disparen les donacions condicionades
- Els veïns del bloc incendiat a Manresa passaran la nit fora de casa