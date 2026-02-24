El col·lectiu de manresans forans anuncia que la 50a trobada, aquest dissabte, serà la darrera
En un acte celebrat aquest dimarts per repassar la història de la iniciativa, dos dels integrants del grup han explicat que han instat l'Ajuntament a recollir el seu testimoni
En la sobretaula del dinar que faran dissabte al nou restaurant Divers d'Ampans han de rebre la resposta de l'alcalde Marc Aloy a la seva proposta
La Festa de la Llum acull cada any des d'en fa 50 una trobada de manresans forans. Ciutadans que per raons diverses han anat a viure a un altre municipi, però que, pels volts de la festa més manresana, cada any es troben per homenatjar les seves arrels. En les primeres edicions ho van fer fora, en municipis en els quals resideixen i on va néixer la iniciativa, com Bellaterra, Sant Cugat, Sabadell i Terrassa. A partir de l'any 2001, a proposta de l'aleshores alcalde Jordi Valls, que va assistir al dinar de l'any 2000 a Bellaterra, han celebrat la trobada a Manresa, ocasió que han aprofitat per conèixer de prop els canvis que ha anat vivint la ciutat. La trobada d'enguany, que tindrà lloc aquest dissabte, serà la 50a i la darrera. Així ho han anunciat aquest dimarts a la tarda dos representants del col·lectiu, Francesc Serra Feu i Montserrat Vergé Grau.
No hi ha relleu generacional
Després de l'entretingut repàs que ha ofert Glòria Ballús Casòliva, doctora en musicologia, per la història d'aquestes trobades, quan ha tocat parlar del futur de la iniciativa, Serra ha explicat que ha arribat el moment de passar el testimoni perquè no hi ha relleu generacional, atès que els seus fills ja no són nascuts a Manresa; els integrants que hi ha s'han anat fent grans, i consideren que ha arribat l'hora que algú altre es posi al davant. Ha parlat de la possibilitat de crear un nou col·lectiu capaç d'aplegar manresans repartits per tot el món i que la societat municipal Manresana d'Actius Turístics, Museus i Fires podria ser la resposta. Aquest dissabte, que fan la trobada, esperen tenir el veredicte a la seva proposta per part de l'alcalde Marc Aloy en la sobretaula del dinar que compartiran al nou restaurant Divers d'Ampans.
L'acte d'aquest dimarts, organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, l'ha acollit l'auditori de la Plana, que ha aplegat una vuitantena de persones, entre les quals l'exalcalde Valentí Junyent i regidors del consistori actual. Pep Garcia, president de l'entitat organitzadora, ha fet la presentació. Ha parlat de l'enyor, de la memòria i dels records, i del paper que pot tenir la fotografia -enguany l'administradora de la Festa de la Llum és Foto Art Manresa- per mantenir vius aquests records.
Tot seguit, Ballús, conductora de la vetllada, ha parlat de la Festa de la Llum, de l'Associació Misteriosa Llum, que la manté viva, dels administradors d'enguany i, ja amb Serra i Vergé a la taula, ha anat desgranant el recorregut de les trobades de manresans forans mitjançant fotografies, llibres d'honor dels dinars, en alguns dels quals han quedat les poesies i dedicatòries dels assistents, i de les activitats fetes al llarg d'aquest mig segle en el qual fins i tot s'han dotat d'un logotip: l'escut de Manresa amb la llegenda "Manresans Forans".
Ambaixadors de la seva ciutat
Serra ha recordat la primera etapa, primer amb un sopar anual i, després, amb un dinar, que al principi van acollir els municipis on vivien els iniciadors, molts d'ells treballadors de Catalana-Occident que havien marxat de Manresa per qüestions laborals. Ha comentat que la pervivència de la iniciativa la va motivar que "estimem Manresa i vam voler pensar-la en grup". Vergé hi ha afegit que, quan ja es van començar a fer les trobades a la capital del Bages, els permetien "veure una Manresa diferent i que està viva". Ha afirmat que "la distància no trenca els vincles perquè les arrels són molt profundes". Ambdós s'han declarat ambaixadors de la seva ciutat.
L'acte l'han tancat Josep Guardiola, president de l'Associació Misteriosa Llum, que ha apel·lat a l'autoestima i ha agraït la tasca dels manresans forans; i la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante, que també ha tingut paraules d'agraïment per a totes les entitats que fan possible la Festa de la Llum.
A iniciativa de Ballús, la culminació de la vetllada l'han posat els Goigs de la Misteriosa Llum, que, ha comentat, també canten els manresan forans en les seves trobades anuals, la penúltima de les quals, l'any passat, va aplegar mig centenar de persones.
