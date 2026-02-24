Impulsem Manresa considera “precipitat” pactar ara amb Junts i Avenç una candidatura única
Joan Vila veu a Ramon Bacardit i Sergi Perramon “erràtics i ansiosos” quan falta més d’un any per a les municipals del 2027
El cap d’Impulsem Manresa, Joan Vila, ha volgut sortir al pas del relat que, des del seu punt de vista, estan difonent Junts i Avenç Nacionalista per incloure la seva formació, que governa la capital del Bages amb ERC i PSC, en una candidatura conjunta de cara a les municipals del maig de l’any que ve.
Vila considera “precipitat” posar ara sobre la taula un possible acord i lamenta veure a Ramon Bacardit, de Junts, i Sergi Perramon, d’Avenç Nacionalista “erràtics i ansiosos” quan falta més d’un any per als pròxims comicis.
Manifesta, com ja ho va fer quan Junts per Manresa va plantejar oferir a Impulsem formar part d’una llista unitària, que “tenim diverses opcions i les explorarem totes”, també tornar a presentar-se en solitari, com ja va fer el 2023.
"Estem afalagats"
“Impulsem està afalagat per l’interès que ens mostren la majoria dels partits per parlar amb nosaltres i explorar possibles acords pre i post electorals”, afirma.
I afegeix que, segons el seu parer, “la discreció ha de ser una màxima, ja que el fet de parlar amb tothom no garanteix cap suposat acord”.
Afirma que “les possibles enteses són variades i algunes que estem explorant clarament majoritàries”.
Assegura que per a Impulsem Manresa “la prioritat és l’àmbit municipal i les polítiques i recursos que puguin revertir en el benestar de la nostra ciutadania”. Així que des del seu punt de vista, moviments com els de Junts i Avenç Nacionalista resulten “un xic precipitats, un punt erràtics i massa ansiosos en termes de poder. Nosaltres apostem pels projectes i els acords, amb màxima transversalitat com ja se’ns reconeix en diferents accions de govern que hem liderat amb èxit”.
