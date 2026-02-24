Inverteixen 630.000 euros per cobrir la piscina d’estiu de Manresa i utilitzar-la tot l’any
Instal·laran una coberta telescòpica retràctil, i també es climatitzarà el recinte i l’aigua
Els mesos d’estiu es mantindrà com a equipament exterior
Aigües de Manresa invertirà prop de 630.000 euros per instal·lar una coberta telescòpica a la piscina exterior de les piscines municipals perquè es pugui aprofitar tot l’any. Actualment, només es posa en funcionament l’estiu, i d’aquesta forma es podria allargar el seu ús més enllà dels mesos de calor, millorar la seva funcionalitat i treure’n més rendiment.
Les piscines municipals Manel Estiarte Duocastella compten amb quatre vasos. Sota cobert hi ha la piscina olímpica, que fa 51,5 metres i es pot dividir en dos. També hi ha la destinada bàsicament a activitats dirigides. Fa 25x14 meres i s’utilitza per fer cursets de natació, aiguagim o natació terapèutica, a més a més de poder fer natació d’una forma més lúdica i fins i tot en família. Hi ha la piscina de relaxació, més petita, i finalment l’exterior que fa 21x12. Es va posar en marxa el juny del 2007, i disposa de gespa artificial, gandules, para-sols i un petit espai infantil fora de l’aigua.
La idea de cobrir la piscina es completaria amb la climatització del recinte i de l’aigua, i a l’estiu es mantindria l’ús descobert. Segons Aigües de Manresa, empresa que gestiona l’equipament municipal, el projecte es troba en la fase tècnica inicial per anar, més endavant, a la licitació dels treballs. La voluntat és que la iniciativa sigui una realitat a finals d’any.
Més inversions a la piscina
El pressupost de prop de 630.000 euros també inclou actuacions de manteniment i adequació de les instal·lacions esportives.
No és l’única inversió prevista a les piscines municipals de Manresa, immerses en un ambiciós projecte perquè l’equipament sigui més eficient i sostenible des del punt de vista energètic.
Aquest 2026 també preveu invertir 400.000 euros per enllestir la substitució de les actuals fonts d’energia que s’utilitzen per climatitzar el complex com el gas, per tecnologies renovables com la geotèrmia, l’aerotèrmia i la hidrotèrmia. L’objectiu és reduir despeses energètiques i emissions, i anar cap a un model d’autogeneració i consum responsable.
Des de l’estiu passat i fins a la setmana passada s’han dut a terme obres a una part de l’aparcament del complex esportiu per, precisament, posar en marxa aquesta transformació energètica. Quan funcioni es calcula que el 70 % de l’energia necessària per fer rutllar l’equipament sortirà de fons renovables no contaminants.
Es tracta de la geotèrmia, que aprofita la calor del subsol. En aquest cas per poder captar l’escalfor es van fer forats de fins a 120 metres de fondària a diferents punts de l’aparcament que s’han canalitzat. També es farà servir l’aerotèrmia que treu profit de l’energia de l’aire, i finalment la hidrotèrmia és la part més innovadora del projecte.
En aquest cas s’aprofitarà energèticament la calor que generen les aigües residuals que circulen pel torrent de Sant Ignasi que passa just al costat de les piscines. Poden aportar l’energia que consumirien unes 150 cases.
Amb el canvi es preveu que aproximadament el 70 % de l’energia que es necessita a l’equipament esportiu sortirà de fons renovables que no són contaminants. També es calcula que es reduiran un 45 % els costos energètics i un 55 % les emissions de CO2 al medi ambient, que representarien 600 tones l’any.
Actualment, el gas natural és la principal font d’energia de l’equipament esportiu. El 85% del consum es destina a escalfar les piscines, la calefacció i l’aigua de les dutxes.
Energia estiu i hivern
L’equipament també té més de 500 plaques solars al terrat cobreixen el 30 % del consum anual d’electricitat per a la resta de necessitats. Les piscines municipals Manuel Estiarte Duocastella tenen la particularitat que necessiten fred i calor al llarg de tot l’any, sigui l’estació que sigui.
