Petició fiscal de 14 anys de presó per a un home que va intentar assassinar la seva exparella a Manresa
L'acusat va colpejar, insultar i humiliar durant més d'una hora la seva exparella i va intentar tirar-la escales avall
La fiscalia demana 14 anys de presó i una indemnització de 42.000 euros per a un home acusat d'intentar matar la seva exparella a Manresa. Els fets van passar el dia 22 de juny de 2024 a un pis on l'acusat vivia amb ella i el fill d'ambdós, menor d'edat.
A més a més, al pis hi vivien tres noies, companyes de pis de la víctima. La relació entre la parella s'havia acabat, però, tot i això, seguien vivint al mateix habitatge. Fins que el dia abans dels fets, degut al deteriorament de la convivència, la noia li va enviar un missatge dient-li que li donava quinze dies per marxar.
L'home no va acceptar acabar la relació, i a partir d'aquí l'escrit d'acusacions relata un autèntic malson: el vespre del dia 22 de juny l'acusat es va amagar a l'armari de l'habitació d'ella a esperar-la. Tan bon punt va arribar per a canviar-se de roba, donat que havia quedat per sortir amb les companyes de pis, ell se li va tirar al damunt, ganivet en mà, i va començar a colpejar-la, insultar-la i amenaçar-la. Els cops anaven a la cara, i va arribar a trencar-li la mandíbula amb una clau anglesa.
No satisfet amb això, va esperar gairebé una hora que la noia es recuperés de l'estat d'inconsciència, i va portar-la fins a la finestra, amenaçant de tirar-la daltabaix. Però l'actitud submisa i conciliadora de la víctima va fer que ell s'ho repensés i la portés a la cambra de bany. Allà van continuar les humiliacions i els insults, però les companyes de pis es van adonar que alguna cosa passava, i van anar-hi. Va començar aleshores un forcejament entre les companyes i l'acusat, que va arrossegar la víctima pel pis fins a l'escala, escena que va ser contemplada pel fill de la parella. Ja fora del pis, va intentar tirar la dona pel forat de l'escala, però en aquell moment ja arribaven els Mossos d'Esquadra i van poder detenir-lo.
L'escrit d'acusacions valora els 120 dies que la víctima va patir per a recuperar-se de les ferides i les seqüeles que li han quedat per a demanar 14 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, i deu anys més d'allunyament de la víctima. Tot això a més a més d'una multa de 1.350 euros per un delicte lleu de lesions, i una indemnització de 42.000 euros per a la víctima.
El cas es jutjarà el dimecres de la setmana que ve, dia 4 de març, a la secció 22a de l'Audiència de Barcelona.
