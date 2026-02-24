La Transéquia de Manresa ja ha arribat als 1.800 inscrits
L'euro solidari de la marxa que se celebrarà el 15 de març, anirà al Servei de Dol
La Transéquia de Manresa ja compta amb 1.800 inscrits i la previsió és que aquest cap de setmana ja s’arribi als 2.000, calcula l’organització. Igual que l’any passat, per temes d’organització i de seguretat, hi haurà un límit de participants: 4.000. A l’última edició van prendre part a la marxa 4.005 persones. Enguany les inscripcions només es poden fer en línia, i el mateix dia de la prova no se’n faran. Es tancaran el 13 de març a les 9 del matí o bé quan s’arribi a les 4.000 places.
L’activitat, que compleix la seva 42a edició, se celebrarà el pròxim 15 de març. Igual que els darrers anys, també té un component solidari. Enguany, l’euro que tots els participants poden aportar voluntàriament en el moment de fer la inscripció, es destinarà al Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya central.
La marxa solidària es durà a terme amb poques novetats respecte a l’última edició. L’organització és de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia que, com va fer l’any passat per primer cop, cedeix la direcció més tècnica i logística a l’empresa especialitzada en esdeveniments esportius, Gesport. Compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa i els ajuntaments de les poblacions per on passa, i el patrocini principal de BBVA.
Com de costum, la séquia es podrà recórrer caminant des de Balsareny, Sallent o Santpedor, que serà el municipi amfitrió. També amb bicicleta, corrent o en handbike. Les inscripcions costen entre 17 i 8 euros en funció de la modalitat i el dia de la inscripció -s’encareix a partir de dia 2-, i les acreditacions es podran recollir el dia abans, dissabte, al parc de l’Agulla, i el mateix dia de la marxa als punts de sortida.
