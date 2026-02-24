La trobada anual de manresans forans celebra 50 anys
L'acte "Fem memòria de la Llum", amb dos representants del col·lectiu impulsor de les trobades de manresans establerts fora de la capital del Bages, tindrà lloc aquest dimarts a la tarda, a l'auditori de la Plana
L'endemà, a les 5 de la tarda, es farà "Alzheimer a l'hora del cafè", amb el pagès Enric Casasayas de convidat
La memòria té protagonisme dins en programa de la Festa de la Llum de Manresa mitjançant dos actes organitzats per l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès que tindran lloc aquest dimarts, 24 de febrer, i dimecres, 25 de febrer.
El primer recordarà els 50 anys de les trobades de manresans forans, que té el seu origen a Sant Cugat del Vallès el 1974 i que, oficialment, va celebrar la primera convocatòria l'any següent. L'acte, amb l'enunciat "Fem memòria de la Llum. Els manresans forans. 50 anys de les seves trobades", tindrà lloc aquest dimarts, a les 7 de la tarda, a l'auditori de la Plana, on Glòria Ballús Casóliva, doctora en musicologia, parlarà amb Francesc Serra Feu i Montserrat Vergé Grau, representants dels manresans forans, que fins i tot tenen una pàgina web.
La pagesia d'abans i d'ara
El segon acte, "Alzheimer a l'hora del cafè", l'acollirà el cafè Miami, a la Muralla de Sant Domènec 1-3, aquest dimecres, 25 de febrer, a les 5 de la tarda. En aquesta ocasió, el convidat serà Enric Casasayas, pagès de tota la vida de la finca de les Arnaules, a l'horta de Viladordis. Parlarà dels pagesos d'abans fins a la "revolta pagesa" d'ara i de la importància del que mengem i de com vivim.
1974: la gènesi
El mig segle del col·lectiu de manresans forans, tal com expliquen els seus impulsors, té el seu origen l’any 1974, amb la retrobada a Sant Cugat i a Bellaterra de diversos manresans amics i coneguts que, per motius professionals, havien anat a treballar a Barcelona o bé a la seva àrea d’influència. Un grup significatiu treballava a Catalana-Occident i havia fixat la seva residència en aquestes poblacions.
D’aquí va sorgir la idea de celebrar la Festa de la Llum en un sopar pels voltants del 21 de febrer de 1975. El primer va ser en un restaurant, ja desaparegut, de la plaça de Can Cadena de Valldoreix. Els anys següents es van anar reunint en diversos restaurants de Sant Cugat i de Bellaterra. En la trobada de cada any escollien les seves autoritats a “l’exili” (Pubilla i Batlle), als quals corresponia l’honor d’organitzar la trobada de l’any següent. Els senyals d'identitat serien la banda, el bastó de comandament, el logo i el llibre d’actes.
Aquestes trobades van contribuir a cultivar l’amistat entre ells i a eixamplar-la amb noves coneixences. Sovint, en ocasió del sopar, podien gaudir amb les dots literàries, poètiques i humorístiques d’algun dels assistents. Fan un record emotiu per alguns d’ells que han anat traspassant: Magí Carrió, Ramon Sansa, Lluís Beringues, Joan Morros...
Jordi Valls va proposar fer la trobada a Manresa
Entre els anys 1995 i 2001, en ocasió d’invitar a la trobada alguna manresana que vivia a Sabadell i a Terrassa, va determinar-se ampliar-la a altres manresans forans del Vallès. Com que es va escollir aquesta manresana com a autoritat, la trobada es va fer un any en cadascuna de les dues ciutats vallesanes. També es va canviar l'hora de l’àpat. D’un sopar va passar a un dinar.
L’any 2000 es va commemorar el 25è aniversari de la primera trobada en un dinar al restaurant de la Vila Universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Les autoritats d’aquell any hi van convidar l'aleshores alcalde de Manresa Jordi Valls, que és qui va proposar fer la trobada de l’any següent a Manresa.
Així es va fer i, a partir d'aleshores, es va decidir que la trobada es faria cada any a l'entorn de Manresa, amb la intenció d’anar coneixent la transformació de la ciutat i rodalia.
L’any 2003, coincidint amb l'organització d'una nova edició de la trobada a Manresa, van saber que Els Carlins, com a administradors de la Llum d’aquell any, havien fet una crida “urbi et orbi” als manresans forans per assistir-hi. "Vam trobar la idea plena de sentit i vam decidir que en el futur la nostra trobada anyal seria oberta a tots els manresans forans, sense cap limitació geogràfica de residència. Aquesta segueix sent la nostra aposta. Tenim una base de dades molt limitada. Comptem amb cadascú de vosaltres per ampliar-la!", fan saber.
La web de manresana foranis inclou una crònica de cadascuna de les trobades des del 2009. També hi ha un apartat amb fotografies i un d'agraïments a les dues persones escollides cada any per organitzar la trobada. A partir del curs 2019-2020 es va crear una comissió permanent per dur a terme aquesta tasca, si bé aquest any i el següent no es va celebrar amb motiu de la pandèmia.
