Afectacions a la mobilitat per la celebració de la Fira de l'Aixada a Manresa aquest cap de setmana
Diversos carrers del Centre Històric quedaran tallats a partir d’aquest divendres a les 9 del matí i fins al diumenge a les 12 de la nit
Regió7
El trànsit de vehicles de diversos carrers del Centre Històric de Manresa quedarà tallat aquest cap de setmana amb motiu de la celebració de la nova edició de la Fira de l'Aixada. Les restriccions de mobilitat començaran el divendres 27 de febrer a les 9 h i s’estendran fins al diumenge 1 de març a les 24 h.
Segons informa l'Ajuntament, les afectacions previstes inclouen el tall del trànsit a la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants, tot i que es mantindrà l’accés i sortida de vehicles cap al pàrquing Puigmercadal. La parada de transport públic interurbà "Plaça Europa" serà temporalment anul·lada. Es prohibirà l'estacionament als carrers i places del Centre Històric afectats per la Fira, amb la prohibició entrant en vigor a partir de les 22 h del dijous 26 de febrer.
Talls de trànsit
A partir de divendres a les 16 h i fins diumenge a les 24 h es tallarà al trànsit de vehicles dels carrers del Centre Històric:
- Muralla del Carme (des de les 9 h)
- Plaça Infants (des de les 9 h)
- Carrer Infants
- Carrer Joc de la Pilota
- Carrer Sobrerroca
- Carrer Cap del Rec
- Plaça del Carme
- Baixada del Carme
- Carrer del Carme
- Passatge dels Amics
- Plaça Milcentenari – carrer Puigmercadal
- Plaça Ignasi Malalt
- Plaça Major – carrer Amigant – Baixada dels Jueus
- Carrer Pedregar
- Carrer Sant Miquel
- Baixada de la Seu
- Baixada del Pòpul
- Plana de l’Om
- Carrer Santa Llúcia
- Plaça Hospital (a partir de dissabte 28 a les 8 h)
- Carrer Sant Andreu
- Carrer de la Dama
- Carrer Llussà
- Carrer Puigterrà de Dalt, entre plaça Infants i carrer Llussà
Accés als guals afectats per parades
L'accés als guals afectats per la implantació de parades de la fira, situats a Muralla del Carme, plaça Infants, carrer Joc de la Pilota, plaça Carme, carrer Sant Andreu, carrer Sobrerroca, plaça Major, plaça sant Ignasi Malalt i Baixada del Pòpul: El divendres 27 de febrer hauran de sortir abans de les 16 h i podran tornar a accedir-hi a partir de diumenge 1 de març a les 24 h (de divendres a diumenge no es podrà accedir ni sortir dels guals).
Accés als guals no afectats per parades
L'accés als guals no afectats per parades de la fira, situats a:
- Carrers Dama, Llussà i Puigterrà de Dalt accediran pel carrer Sant Salvador i sortiran pel carrer Flors de Maig
- Carrer Pedregar accediran i sortiran pels carrers Nou i Metge Planas
- Carrer Vallfonollosa accediran i sortiran per la plaça d'en Creus
- Carrers Santa Llúcia i Codinella accediran i sortiran per la plaça d'en Creus i pel carrer Vallfonollosa (semàfor pas alternatiu d'obres). El dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març hauran de sortir abans de les 10 h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 21 h (de les 10 h a les 21 h no es podrà accedir ni sortir dels guals per l'aglomeració i seguretat dels visitants a la Fira entre la Baixada de la Seu i la Baixada del Pòpul).
Zona blava i verda
L’estacionament regulat de la zona blava de la Muralla del Carme, del solar del carrer de la Dama, i la zona verda de la plaça Milcentenari no estaran operatives. Amb motiu de la prohibició d'estacionament a la plaça Milcentenari, els acreditats a estacionar en zona verda que utilitzen habitualment aquest aparcament podran estacionar a la resta de zones verdes del Centre Històric – Sector A (als solars del carrer de la Dama hauran d’accedir pel carrer Sant Salvador i sortir per carrer Flors de Maig).
