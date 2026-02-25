Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'espai a Manresa per experimentar el silenci amb diverses tradicions religioses i espirituals celebra 15 anys

Organitzat pel Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa, l’Espai Interreligiós de Silenci tindrà lloc aquest dissabte, 28 de febrer, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino

La participació a l'Espai Interreligiós de Silenci es pot fer presencialment o virtualment

La participació a l'Espai Interreligiós de Silenci es pot fer presencialment o virtualment / Arxiu/Oscar Bayona

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa proposen conèixer com diferents tradicions religioses i espirituals s’inicien en l’experiència del silenci i de la contemplació. Des de fa 15 anys, sota el lema “El silenci com a escola i escolta del cor”, ofereixen l’oportunitat de recollir-se i de compartir aquesta experiència.  

Aquest dissabte, 28 de febrer, a les 7 de la tarda, la sala d’actes del Centre Cultural el Casino acollirà una nova edició de la trobada, que celebra el 15è aniversari.

S'hi podrà participar de forma presencial o de forma virtual, a través de Zoom, a l’enllaç que es podrà trobar el mateix dissabte a la web de la Xarxa de Manresa.

Antídot contra la intolerància

L’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa és una iniciativa que va ser promoguda i dirigida per joves universitaris que es trobaven regularment al Convent de Santa Clara de Manresa i que treballaven dins del moviment de solidaritat i diàleg interreligiós-intercultural de Manresa. L’associació té per objectiu contribuir a un millor coneixement de les diferents realitats i religions presents a Catalunya com el millor antídot contra la intolerància.

La Xarxa de Manresa vol ser una finestra oberta a totes les religions, al seu patrimoni espiritual i cultural, i a les seves manifestacions més diverses. També vol promoure una aproximació transversal als desafiaments compartits per tots, com poden ser la cultura de la pau i la solidaritat.

