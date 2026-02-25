L'espai a Manresa per experimentar el silenci amb diverses tradicions religioses i espirituals celebra 15 anys
Organitzat pel Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa, l’Espai Interreligiós de Silenci tindrà lloc aquest dissabte, 28 de febrer, a la sala d'actes del Centre Cultural el Casino
El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa proposen conèixer com diferents tradicions religioses i espirituals s’inicien en l’experiència del silenci i de la contemplació. Des de fa 15 anys, sota el lema “El silenci com a escola i escolta del cor”, ofereixen l’oportunitat de recollir-se i de compartir aquesta experiència.
Aquest dissabte, 28 de febrer, a les 7 de la tarda, la sala d’actes del Centre Cultural el Casino acollirà una nova edició de la trobada, que celebra el 15è aniversari.
S'hi podrà participar de forma presencial o de forma virtual, a través de Zoom, a l’enllaç que es podrà trobar el mateix dissabte a la web de la Xarxa de Manresa.
Antídot contra la intolerància
L’Associació Sociocultural Xarxa de Manresa és una iniciativa que va ser promoguda i dirigida per joves universitaris que es trobaven regularment al Convent de Santa Clara de Manresa i que treballaven dins del moviment de solidaritat i diàleg interreligiós-intercultural de Manresa. L’associació té per objectiu contribuir a un millor coneixement de les diferents realitats i religions presents a Catalunya com el millor antídot contra la intolerància.
La Xarxa de Manresa vol ser una finestra oberta a totes les religions, al seu patrimoni espiritual i cultural, i a les seves manifestacions més diverses. També vol promoure una aproximació transversal als desafiaments compartits per tots, com poden ser la cultura de la pau i la solidaritat.
- La difusió d'un cartell, clau per trobar a Manresa el jove de 15 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Marganell
- Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
- Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
- Ferit en ser atropellat pel seu propi tractor sota un pont de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet
- L'empresa de mobles JYSK obrirà aquest dijous a Sant Fruitós de Bages
- Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
- La piscina d'estiu de Manresa tindrà una coberta retràctil i aigua calenta per utilitzar-la tot l'any
- Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones