Manresa recuperarà la història del sector tèxtil a través de testimonis

El projecte vol recollir les experiències i vivències de persones que han treballat en les fàbriques

Imatge històrica de l'interior d'una fàbrica tèxtil

Imatge històrica de l'interior d'una fàbrica tèxtil / Arxiu Comarcal del Bages/Memòria.cat

Regió7

Manresa

El Museu de l’Aigua i el Tèxtil, conjuntament amb l’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, Ampans i l’Ajuntament de Manresa, ha posat en marxa un projecte de memòria oral amb l’objectiu de recuperar i preservar la història del sector tèxtil a la ciutat.

El projecte vol recollir les experiències i vivències de persones que han treballat en les fàbriques i indústries tèxtils de Manresa al llarg dels anys. Les entrevistes formaran part d’un arxiu documental que servirà tant per a la recerca com per a futures exposicions.

Contacte

Els organitzadors fan una crida a tots els antics treballadors i treballadores del sector perquè comparteixin els seus records i històries, i contribueixin així a conservar la memòria col·lectiva de la ciutat. Les persones interessades poden contactar amb el Museu de l’Aigua i el Tèxtil per participar en el projecte.

Amb aquesta iniciativa, es vol reforçar la preservació del patrimoni industrial i humà de Manresa, i s’aposta per fer visible la contribució del sector tèxtil al desenvolupament econòmic i social de la ciutat.

Les persones interessades es poden posar en contacte amb el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, trucar al 938 77 22 31 o enviar un correu electrònic l'adreça museu@parcdelasequia.cat.

