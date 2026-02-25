Sessions participatives per definir el Pla Municipal de Salut de Manresa
Tindran lloc el 16 de març i es faran al Casal de les Escodines i a l’edifici de la FUB2. L’objectiu és trobar solucions a les necessitats que ja s’han plantejat i prioritzat
Regió7
L’Ajuntament de Manresa celebrarà, el dilluns 16 de març, dues noves sessions participatives per continuar elaborant el Pla Municipal de Salut 2026-2030. L’objectiu de les reunions és trobar solucions a les necessitats detectades fins ara. Per això, les trobades se centraran a analitzar la visibilitat i valorar quina és la millor manera per donar resposta a les necessitats que s’han prioritzat; dissenyar i definir les accions concretes que haurien de formar part del Pla de Salut i finalment consensuar quin és el camí a seguir i quines accions han de tenir preferència per donar resposta a les prioritats detectades.
Com al gener, es fan dues sessions perquè cada persona que hi vulgui assistir pugui escollir aquella que per horaris i ubicació li vagi millor. Per participar-hi no cal inscripció prèvia. La primera sessió tindrà lloc a les 16.30 h al Casal de les Escodines (carrer Sant Bartomeu, 50-52) i la segona serà l’Espai Àgora, a l’edifici FUB2, situat a l’avinguda de les Bases de Manresa, 1.
Últims dies per participar en l’enquesta per prioritzar necessitats
Per tal de prioritzar les necessitats del Pla de Salut en els diferents àmbits l’Ajuntament ha posat en marxa una enquesta que es pot respondre fins aquest divendres, 27 de febrer. L’enquesta es pot respondre en aquest enllaç.
El Pla Municipal de Salut és l’instrument estratègic que defineix les actuacions públiques en aquest àmbit. L'equip impulsor del Pla de Salut està format per membres de l'equip de govern i personal tècnic municipal, els equips d’atenció primària de Manresa de l’ICS i Althaia, l'Agència de Salut Pública de Catalunya i CatSalut, i diverses associacions i federacions, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la coordinació de la cooperativa Etcèteres, especialitzada en temes relacionats amb projectes de salut pública en clau comunitària.
