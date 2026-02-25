Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La traumatòloga d'Althaia Dolos Rosinés, distingida amb el premi Maria Casajuana

El guardó, convocat per ERC Manresa, reconeix la tasca professional i de cooperació internacional de la metgessa

Rosinés, al centre, amb membres del jurat del Maria Casajuana

Rosinés, al centre, amb membres del jurat del Maria Casajuana / J.M.G.

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

La metgessa especialista en traumatologia Dolors Rosinés i Cubells, rebrà el premi Maria Casajuana 2026 que cada any atorga Esquerra Republicana de Manresa i el Jovent Republicà amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El guardó en memòria de l’activista social i política manresana Maria Casajuana (Manresa, 1912-2011), reconeix la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de les dones en la vida laboral i social de Catalunya.

Rosinés exerceix a la Fundació Althaia de Manresa, on treballa des del 1992. Actualment, és cap clínic del Servei de Cirurgia i Traumatologia, i professora a la Universitat Internacional de Catalunya. Ha participat en projectes de cooperació sanitària internacional amb estades a Sierra Leone, Camerun i Senegal.

Dolors Rosinés és especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, a Althaia

Dolors Rosinés és especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia, a Althaia / J.M.G.

El guardó es lliurarà el pròxim dia 5 de març a les 7 de la tarda a la sala Els Carlins de Manresa.

El premi Maria Casajuana es va instaurar el 2002. Des de llavors Esquerra ha reconegut la trajectòria de 24 manresanes.

TEMES

