La traumatòloga d'Althaia Dolos Rosinés, distingida amb el premi Maria Casajuana
El guardó, convocat per ERC Manresa, reconeix la tasca professional i de cooperació internacional de la metgessa
La metgessa especialista en traumatologia Dolors Rosinés i Cubells, rebrà el premi Maria Casajuana 2026 que cada any atorga Esquerra Republicana de Manresa i el Jovent Republicà amb motiu del Dia Internacional de les Dones. El guardó en memòria de l’activista social i política manresana Maria Casajuana (Manresa, 1912-2011), reconeix la lluita, l’esforç, la constància i la implicació de les dones en la vida laboral i social de Catalunya.
Rosinés exerceix a la Fundació Althaia de Manresa, on treballa des del 1992. Actualment, és cap clínic del Servei de Cirurgia i Traumatologia, i professora a la Universitat Internacional de Catalunya. Ha participat en projectes de cooperació sanitària internacional amb estades a Sierra Leone, Camerun i Senegal.
El guardó es lliurarà el pròxim dia 5 de març a les 7 de la tarda a la sala Els Carlins de Manresa.
El premi Maria Casajuana es va instaurar el 2002. Des de llavors Esquerra ha reconegut la trajectòria de 24 manresanes.
