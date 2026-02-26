Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
23-FVisita Papa a CatalunyaRestaurant GlobusToni Elías a SupervivientesCortafuegoFineArtJYSK
instagramlinkedin

Es trenca un dipòsit d'aigua i genera una fuita al carrer de la Concòrdia a Manresa

Els fets han succeit prop de dos quarts de set de la matinada

Imatge de recurs d'un camió dels Bombers

Imatge de recurs d'un camió dels Bombers / ARXIU

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous en una fuita causada pel trencament d'un dipòsit d'aigua al carrer de la Concòrdia, a Manresa. El cos d'emergències ha rebut la trucada prop de dos quarts de set d'aquesta matinada i han enviat una dotació que ja ha aconseguit solucionar la petita inundació que ha causat la fuita.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aquest és el municipi més segur de Catalunya (d'entre els que tenen més de 20.000 habitants)
  2. Joan Garcia i la seva parella gaudeixen d'una escapada romàntica per Catalunya
  3. Un tribunal eximeix un pare de pagar la pensió als seus fills «ninis» de 20 anys que van deixar la feina perquè «no els omplia»
  4. Alerten per la possible presència de restes de fusta als formatges d'Alteza, Albéniz i Froiz
  5. Com i quan podar un llimoner perquè doni moltes més llimones
  6. Arriben al Solsonès les cabanes per fer turisme Shinrin-yoku, banys de bosc japonesos
  7. Toni Elías fa el salt al món dels reality: participarà en la nova temporada de 'Supervivientes
  8. Quan el Prat de Cadí era un estany: un estudi reconstrueix el paisatge glacial de la Cerdanya

La família del nen que és a l’uci després de caure de 15 metres en un casament a l’Hospitalet demandarà l’hotel: «La reixeta no estava subjecta»

La família del nen que és a l’uci després de caure de 15 metres en un casament a l’Hospitalet demandarà l’hotel: «La reixeta no estava subjecta»

El Govern recorda a ERC que el Govern central es va comprometre amb la gestió de l’IRPF en la comissió bilateral del juliol

El Govern recorda a ERC que el Govern central es va comprometre amb la gestió de l’IRPF en la comissió bilateral del juliol

VÍDEO | Investiguen la mort d'un home en un domicili de Balsareny

El canvi climàtic ha alimentat el tren de borrasques d’aquest hivern i ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges a Espanya

El canvi climàtic ha alimentat el tren de borrasques d’aquest hivern i ha augmentat fins a un 36% la intensitat de les pluges a Espanya

Cop intern a la Vall de Núria: detinguts dos treballadors per cinc robatoris

Cop intern a la Vall de Núria: detinguts dos treballadors per cinc robatoris

Un ajuntament de l’Anoia ajuda les famílies celíaques davant un sobrecost que frega els 1.000 euros l’any

Un ajuntament de l’Anoia ajuda les famílies celíaques davant un sobrecost que frega els 1.000 euros l’any

Transport escolar a l'Alt Urgell: també als pobles més petits

Transport escolar a l'Alt Urgell: també als pobles més petits

Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil

Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil
Tracking Pixel Contents