Es trenca un dipòsit d'aigua i genera una fuita al carrer de la Concòrdia a Manresa
Els fets han succeit prop de dos quarts de set de la matinada
Manresa
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous en una fuita causada pel trencament d'un dipòsit d'aigua al carrer de la Concòrdia, a Manresa. El cos d'emergències ha rebut la trucada prop de dos quarts de set d'aquesta matinada i han enviat una dotació que ja ha aconseguit solucionar la petita inundació que ha causat la fuita.
