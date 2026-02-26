Els primers desallotjats per l'incedi al carrer Santa Llúcia de Manresa tornen a casa
Un cop efectuades les revisions de seguretat pertinents, no s'han detectat problemes estructurals al número 29
Tornen a casa els primers desallotjats per l’incendi al número 27 del carrer Santa Llúcia de Manresa. Després de declarar-se irrecuperable el bloc afectat i d’iniciar-se els treballs d’enderrocament d'aquest a inicis de setmana, els tècnics de l’Ajuntament de Manresa han donat llum verda al retorn dels veïns d'un dels altres dos blocs evacuats, el número 29. Un cop efectuades les revisions de seguretat pertinents, no s’hi han detectat problemes estructurals i s’ha considerat segura la tornada dels residents. Els veïns del 27 i els del 25 continuen sense poder tornar a casa.
El número 27 del carrer Santa Llúcia va quedar completament destruït arran d’un incendi que va cremar durant nou hores el passat 8 de febrer. Com a conseqüència, no només els veïns d’aquest immoble van haver d’abandonar casa seva, sinó també els dels edificis contigus, els números 25 i 29. L’endemà de l’inici de les tasques d’enderrocament, els tècnics municipals van poder dur a terme una nova inspecció al bloc 29. Segons els informes, no s’hi han detectat danys estructurals que comportin risc, motiu pel qual se n’ha autoritzat el retorn. Encara no s’ha pogut determinar l’estat de l’edifici del número 25.
