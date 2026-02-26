Manresa fa una dècada que ofereix nius per a aus que combaten la processionària
La plaga avança esperonada pel canvi climàtic i s’intenta frenar-la de forma natural a l’Anella Verda i entorn del Cardener propiciant la nidificació i reproducció d’ocells insectívors com mallerengues
Des de l’any 2016, l’Ajuntament de Manresa efectua un programa de millores de la biodiversitat en zones verdes de la ciutat que s’ha centrat en la col·locació de caixes-niu per afavorir la presència d’ocells insectívors (principalment mallerengues), que ajudin a reduir la processionària del pi.
La processionària és una plaga cada cop més estesa que pot causar erupcions importants a la pell si es toquen les erugues, o afectacions greus en mascotes i altres animals.
S’intenta controlar la plaga de forma natural per frenar el seu avanç esperonat pel canvi climàtic. L’any passat a Manresa hi va haver 63 caixes-niu per a ocells insectívors i 19 caixes-refugi per a ratpenats.
També hi havia 2 caixes-niu per a puputs, però l’any passat tampoc van ser utilitzades. Pel que fa a la resta van tenir ocupació del 70%, així que 46 d’elles van aixoplugar ocells.
Al llarg dels anys s’ha constatat una bona evolució d’ocupació de les caixes-niu, per un total de cinc espècies diferents. Durant l’any 2021, el projecte es va ampliar amb la col·locació de caixes-refugi per a quiròpters (ratpenats). Aquest grup, tot i que amb una biologia molt diferent de la dels ocells insectívors, també és considerat molt important per a la lluita biològica contra plagues d’insectes (per a algunes espècies fins i tot desenvolupen un paper molt més rellevant que el dels ocells).
Qui realitza el seguiment de l’actuació és Cory’s SCCL, que considera que encara que sempre hi hagi marge de millora, aquest nivell d’ocupació es considera molt positiu pel fet de tractar-se d’un projecte en una ciutat de la mida de Manresa, i amb un impacte significatiu per a les poblacions d’ocells insectívors.
Les noves incorporacions de caixes-niu es deuen principalment a la col·laboració amb l’Associació de Veïns de Cal Gravat, i en especial amb Vicente Penís Hurtado, però també al resultat de nombrosos tallers de construcció de caixes-niu realitzats en escoles els darrers anys, que han permès construir noves caixes per reemplaçar-ne de perdudes o malmeses.
Bon nombre de cries
El programa de seguiment permet afirmar que hi ha «una bona productivitat de pollets» per a totes les espècies, sobretot pel pardal xarrec. I, per primera vegada, s’ha registrat una ocupació d’una espècie nova, el colltort Jynx torquilla, pel qual s’han comprat dues caixes-niu específiques que s’instal·laran al Parc del Cardener.
Pel que respecta a les caixes-refugi per ratpenats segueixen registrant una quantitat d’ocupacions baixa, però els especialistes consideren que «els nous models de caixes utilitzades poden millorar aquesta situació».
Fins a l’actualitat, s’ha mantingut el seguiment de ratpenats a les caixes-refugi instal·lades l’any 2021, se n’ha ampliat el nombre i s’han continuat els estudis específics sobre aquest grup faunístic a la ciutat de Manresa.
