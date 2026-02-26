Manresa va ser el primer destí de Tejero com oficial de la Guàrdia Civil
Volia marxar de la regió central per traslladar-se a l'Àfrica Espanyola, però no li ho van permetre perquè el cos necessitava efectius a Catalunya
Regió7
Manresa va ser el primer destí com oficial de la Guàrdia Civil d'Antonio Tejero Molina, el colpista del 23F que va morir aquest dimecres, el mateix dia que es desclassificaven els arxius de l'operació.
Tejero va ingressar a la Benemèrita quan tenia 19 anys, en ser acceptat a l'Acadèmia General Militar de Saragossa, on, al desembre de 1955, va ser promogut al grau de tinent. Amb aquest rang, el primer en l'escala d'oficial del cos armat, va ser com va arribar a Manresa. Va passar tres anys a la capital del Bages en contra de la seva voluntat, perquè se'n volia anar ben lluny.
Malgrat que va sol·licitar la seva incorporació a la Policia Territorial de l'Àfrica Occidental Espanyola, la petició se li va denegar. La raó era que no es podia prescindir d'efectius a Catalunya en aquells moments. Així que no va tenir més remei que seguir-se preparant i no li va resultar possible marxar de Manresa fins que va ser capità. Corria l'any 1958 i, llavors sí, els seus superiors li van permetre que deixés la Catalunya central.
Antonio Tejero va ser traslladat a la Cañiza, a la província de Pontevedra. Allà es va fer càrrec d'una de les companyies del Miño i, posteriorment, va desenvolupar la seva carrera per diverses comunitats espanyoles.
La seva primera època a la Guàrdia Civil va coincidir amb l'inici de la relació amb la dona amb la qual es va acabar casant: Carmen Díez Pereira, filla de guàrdia i mestra d'escola de professió.
Antonio Tejero Molina, que va traspassar el 25 de febrer de 2026 a la ciutat valenciana d'Alzira, havia nascut el 30 d'abril de 1932 a Alhaurín el Grande, Màlaga.
